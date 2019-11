Ornella Vanoni canta Fabrizio De André e sbaglia le parole/ “Non si vede un caz*o!”

Dove c’è Ornella Vanoni c’è una gaffe sempre in agguato. La magnifica cantante, reduce da un’avventura come giudice speciale ad Amici Celebrities, è tra gli ospiti della serata speciale dedicata a Fabrizio De André, “Una storia da cantare“. Sul palco di Rai 1 sono tanti gli artisti che stanno omaggiando De André, cantando una sua canzone. Anche Ornella Vanoni ha questo onore e, avvolta nel suo elegante abito nero, prende il centro del palco e inizia a cantare la famosissima “Bocca di rosa”. L’esibizione va avanti per pochi secondi poi ecco che iniziano i problemi. La cantante incespica con le parole, che chiaramente non sa a memoria. Cerca allora di fare ricorso al gobbo che si trova di fronte a lei per darle aiuto nell’esibizione ma è proprio a causa del gobbo che le cose precipitano.

Ornella Vanoni, gaffe a Una storia da cantare su Rai1

È a questo punto che Ornella Vanoni diventa la protagonista di un’esilarante gaffe su Rai1. Il gobbo con le parole di “Bocca di rosa” c’è ma ad ostacolarle una chiara lettura è un faro puntato su di lei. Ad un certo punto dell’esibizione, Ornella emula solo la musica senza riuscire a replicare nessuna parola. Cerca di farsi schermo dalla luce del faro con una mano ma senza successo, così sbotta e interrompe la performance. “Non si vede un caz*o!” tuona la Vanoni, che continua “Dai con questa luce! Ricomincio e caz*o lo togliete perché non sta bene, poi non mi invitano più” ammette la cantante, convinta che la scena sarebbe poi stata tagliata. “Ricominciamo scusate, – così conclude – Caz*o comunque non l’ho detto”, e in studio le risate sono incontenibili.





