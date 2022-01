Ornella Vanoni e Valentina Cortese, ex di Giorgio Strehler/ “Aveva molti vizi”

Ornella Vanoni e Giorgio Strehler: “Nessun uomo mi ha mai amata tanto”

Ornella Vanoni ha vissuto un grande amore con Giorgio Strehler, che era sposato con Rosita Lupi all’epoca della loro relazione. La cantante, agli inizi della sua carriera, aveva solo vent’anni e frequentava i corsi al Piccolo Teatro: “Veniva sempre a fare lezione nella mia classe, per lo stupore delle altre: di solito non si vedeva mai. L’insegnante di danza era sua moglie, da cui era già separato. Mi detestava: aveva capito al volo che sarei piaciuta al marito”, ha racconto la cantante al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Nessun uomo mi ha mai amata tanto”. Intervista da Vanity Fair (data 11 settembre 2019) in merito alla fine della sua storia d’amore con Strehler, la Vanoni disse: “Giorgio aveva molti vizi. Per un po’ li assecondai. Poi, d’un tratto, dissi basta. Se stai con un uomo ci stai fino in fondo, poi arriva un momento in cui questa sensazione di invincibilità lascia spazio alla stanchezza, alla voglia di riprendere in mano la tua vita”.

L’attrice Valentina Cortese, scomparsa il 10 luglio 2019, ha avuto una lunga relazione con Giorgio Strehler, durata 15 anni. Il regista ha diretto l’attrice in numerosi spettacoli, tra cui ricordiamo: “Platonov e gli altri” di Anton Čechov nel 1958, “El nost Milan” di Carlo Bertolazzi (1961), “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo Goldoni (1963), “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello (1966) e “Il giardino dei ciliegi” di Čechov nel (1973). Valentina Cortese si è sposata con l’attore statunitense Richard Basehart, da cui divorziò nel 1960 e dal quale ebbe il suo unico figlio, Jackie, scomparso nel 2015 a causa di una malattia. Dopo la fine della sua relazione con Strehler, si risposò con l’industriale farmaceutico Carlo De Angeli, scomparso nel 1998.

