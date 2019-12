Ornella Vanoni/ “Non ne posso più di parlare di Gino Paoli” (In arte)

Un mito intramontabile quello di Ornella Vanoni, anche se uno dei suoi tanti meriti è di essere riuscita ad andare oltre l’etichetta di leggenda della musica italiana. Il segreto? “Non prendersi sul serio“, dice a Pino Strabioli in occasione della puntata di “In arte” la Vanoni, che andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, domenica 1 dicembre 2019. A quanto pare c’è solo una domanda a cui sceglierà di non rispondere e non è di certo un mistero visto che negli anni Ornella ha dimostrato una certa insofferenza verso questo particolare punto interrogativo. “Io non ne posso più di parlare di Paoli, chiedete a lui di me”, risponde seccata al conduttore. La cantante e Gino Paoli hanno infatti condiviso non solo un’alleanza artistica importante, ma anche una storia d’amore che ha lasciato alla Vanoni l’amaro in bocca. “Mi tradiva in continuazione. Poi, non lo trovavo mai“, ha dichiarato tempo fa a Il Corriere della Sera, “E piangevo. L’ho lasciato col cuore che era uno spezzatino. Sua moglie mi disse: ‘Se me lo porti via, non vivo’. Io me ne andai. Lui mi ha dato la colpa d’essere sparita e si mise subito con Stefania Sandrelli“. Eppure nonostante tutto, ancora oggi i due amano condividere il palco nelle occasioni possibili. L’amore ha lasciato da tempo il posto ad un sentimento che unisce affetto e musica. “Senza fine“, come il titolo di uno dei brani più celebri che i due hanno regalato al pubblico italiano.

Ornella Vanoni tra gaffes e critiche…

Le gaffes di Ornella Vanoni sono ormai diventate una delle particolarità più divertenti della presenza in tv della nota cantante. Nessuna indignazione per le sue dichiarazioni, ma tanta simpatia che continua ad accrescere la sua popolarità. Uno degli ultimi scivoloni è avvenuto di recente durante “Una Storia da Cantare“, il programma in tre serate andato in onda su Rai 1 con un omaggio a Fabrizio De Andrè alcuni giorni fa. “Non si vede un ca**o. Dai con questa luce! Ricomincio“, ha detto Ornella fermando la sua esibizione sulle note di “Bocca di rosa” subito dopo aver interpretato le prime strofe. “Ca**o non sta bene perché poi non mi chiamano più“, continua, “Però ho una luce qua, che non ne hai idea. Ricominciamo. Scusate, ca**o non l’ho detto“. Un siparietto che ha divertito molto il pubblico da casa, che si è lanciato in diverse manifestazioni d’affetto su Twitter. C’è però chi non ride molto alle parole spesso crude della Vanoni, come Mietta. A distanza di diversi mesi dalla pesante critica che la cantante ormai 85enne ha fatto a “Vattene amore“, durante la sua presenza come giudice nel talent “Ora o mai più“, Mietta ha deciso di mettere i puntini sulle i per difendere il brano che ha cantato nel ’90 a Sanremo al fianco di Amedeo Minghi. “Probabilmente non ha letto bene il testo“, ha replicato la cantante tarantina a “Vieni da me“, “Credo che si possa dire solo una cosa: quando una canzone piace tantissimo, chapeau. Fine, nient’altro: non si possono dire altre cose“.

