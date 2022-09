Ornella Vanoni scontro con Amadeus all’Arena/ “Con le basi non mi piace cantare”

Scontro tra Amadeus e Ornella Vanoni

Dopo il successo dello scorso anno, Amadeus torna all’Arena di Verona con tre nuove date di “ARENA SUZUKI ‘60 ‘70 ’80 e…‘90!”. Lo sto andrà in onda su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre, ma tre registrazione sono in corso in questi giorni a Verona (12, 13 e 14 settembre). Tra gli ospiti in cartellone anche Ornella Vanoni, con “L’appuntamento”. Durante le registrazioni dello show c’è stato un momento di tensione tra la cantante e Amadeus. Le immagini dello “scontro” sono state pubblicate in esclusiva su Instagram da Biagio D’Anelli: “Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi. Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1. Amadeus che non si fida di far cantare l’ immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella Vanoni si Ribella”, ha spiegato l’ex gieffino.

Ornella Vanoni sbotta: “Con le basi non mi piace cantare”

Nel video si vede Amadeus che dice a Ornella Vannoni: “Ascolta, la vuoi rifare che così viene meglio?”. Ma la Vanoni perde le staffe: “Con le basi non mi piace cantare”. A quel punto il conduttore aggiunge: “Ma tu non la guardi, la devi guardare e invece guardi solo il pubblico”. Il pubblico presente all’Arena di Verona si è schierato dalla parte della cantante: “Brava”, sono le urla che si sentono nel video pubblicato da D’Anelli. Anche su i social in molti hanno preso le parti della Vanoni: “Ornella un’altra icona italiana. Nessuno può comandarla” e “Caro Amadeus… Nessuno può mettere Ornella in un angolo! Meglio stonata che addomesticata ai tempi televisivi!”, hanno scritto due utenti commentando il video dell’ex gieffino.

