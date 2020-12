Oroscopo 2021, classifica leader politici di Jupiter/ Meloni 10 e Salvini 9. Conte…

Il 31 dicembre è storicamente il giorno dell’oroscopo, ma come sarà questo 2021? Andiamo a scoprire la classifica dei leader politici grazie alle valutazioni dell’astrologo Rino Jupiter. Intervenuto ai microfoni di Stasera Italia, l’esperto ha fatto il punto della situazione sull’anno che attende i principali leader di partito e ci sono sicuramente delle buone notizie per l’opposizione – il Centrodestra – mentre arrivano voti non pienamente soddisfacenti tra i leader della maggioranza.

In cima alla classifica troviamo Giorgia Meloni, che per Jupiter si merita un bel 10: la leader di Fratelli d’Italia è «Capricorno ascendente Leone, quindi è una persona molto sincera, anche caparbia, è una scacchista: studia le mosse dell’avversario e prepara le sue strategie». Subito dietro troviamo Matteo Salvini con un 9: il segretario federale della Lega è un «Pesci ascendente Scorpione è determinato, instancabile, anche ambizioso. Il 2021 lo rende preciso e concreto».

OROSCOPO 2021, CLASSIFICA LEADER POLITICI DI JUPITER

A completare il podio dell’Oroscopo 2021 per la classifica dei leader politici troviamo Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia – un «Bilancia ascendente Scorpione, è molto controllato, meticoloso, è un saggio equilibrista» – si porta a casa un 8,5. Ai piedi del podio troviamo Nicola Zingaretti del Partito Democratico: «Bilancia ascendente Ariete, è un eterno indeciso, un po’ attendista, deve scendere dal suo piedistallo perché nel 2021 ci sarà una forte accelerazione. Roma aspetta una sua candidatura».

Subito dopo troviamo a pari merito il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi con un 7: il giurista «è Leone ascendente Cancro, una persona molto sensibile e molto risolutiva, questa posizione particolare delle stelle lo rendono molto acrobata», mentre il leader di Italia Viva è «Capricorno ascendente Gemelli, dopo questi anni di Saturno è molto motivato, sta preparando delle giuste strategie». In ultima posizione troviamo Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, fermo al 6,5: «Cancro ascendente Sagittario, ecco perché ha questi elementi all’estero. Sicuramente è una persona molto astuta, molto in gamba ma facilmente influenzabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA