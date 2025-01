Siamo appena entrati in un nuovo ciclo, mesi che hanno una storia tutta da scrivere per la totalità dei segni dello Zodiaco ma che con le lungimiranti e precise previsioni di due dei più seguiti astrologi possono già avere una forma carica di buoni auspici. Dal parere delle stelle raccontato da Paolo Fox e Branko per l’Oroscopo 2025 arriva la classifica dei migliori segni in amore, sia per le coppie – nuove o consolidate da tempo – sia per i single.

CLASSIFICA MIGLIORI SEGNI IN AMORE OROSCOPO 2025: LA ‘TOP 6’ TRA PAOLO FOX E BRANKO

La classifica dei migliori segni in amore per l’Oroscopo 2025 secondo le previsioni di Paolo Fox e Branko vede primeggiare i nati sotto il segno del Leone. Pare proprio che siano i ‘leoncini’ a prendersi la scena dal punto di vista sentimentale; mattatori per buona parte dell’anno anche su altri fronti ma è il ritorno della passione travolgente a generare le migliori occasioni e regalare le emozioni più intense. Appena un gradino più in basso possiamo collocare i Gemelli; salvo i primi due mesi, da marzo gli incontri intensi e la voglia di progettualità di coppia saranno i punti cardine dai quali partire per un’estate con Venere nel segno.

Al terzo posto della classifica dei migliori segni in amore per l’Oroscopo 2025 secondo le previsioni di Paolo Fox e Branko potremmo collocare la Vergine. Entrambi gli astrologi raccontano di un nuovo anno a due facce, scandito da una prima parte quasi ‘interlocutoria’ ma da una seconda che se poggiante su basi solide potrebbe regalare un ritorno alle emozioni più pure, una sorta di riscossa per chi è reduce da un 2024 poco fortunato in termini emotivi. Quarto posto per gli Acquario, quinto per i Pesci; i primi – stando all’Oroscopo 2025 secondo le previsioni di Paolo Fox e Branko – sembrano pronti ad una rivoluzione dal punto di vista sentimentale. Più o meno stesso canale per i nati sotto il segno dei Pesci; tendenzialmente introspettivi, forse fin troppo spesso vittimisti, ma da quest’anno ci sarà ampio spazio per mettere da parte le recriminazioni e concedersi attimi emozionanti. Chiude al sesto posto di questa prima metà fortunata in amore lo Scorpione: un segno che per entrambi gli astrologi potrebbe partire forte fin dai primi mesi proprio in amore; un settore dove il cambiamento potrebbe essere il ‘must’.

OROSCOPO 2025, PAOLO FOX E BRANKO: LA SECONDA PARTE DELLA CLASSIFICA DEI MIGLIORI SEGNI IN AMORE

Chiuso il cerchio della classifica dei segni più fortunati per l’Oroscopo 2025 secondo le previsioni di Paolo Fox e Branko, nel merito delle prime 6 posizioni, la seconda parte chiaramente non gode delle medesimo sostegno astrale. La parte dello Zodiaco restante può dunque essere inclusa in un discorso generale; Toro e Cancro ad esempio vivranno emozioni altalenanti, scandite da riflessioni importanti ma anche da tensioni non da poco. Discorso simile per Bilancia e Sagittario; per loro la maggior parte dei nuovi spunti riguarderanno l’ambito professionale con alcune novità in amore relegate al periodo estivo. Ariete e Capricorno – per l’Oroscopo 2025 – avranno tanto da lavorare e faticare in questo nuovo anno; non mancheranno certo le emozioni, le grandi occasioni, ma forse sono i due segni che potrebbero incontrare maggiori fatiche e ostacoli.