Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno del Leone sono forse tra le più preziose dell’intero Zodiaco. Siete veramente al top assoluto per questo nuovo anno; prima parte con Giove, poi Saturno e ancora un cielo straordinario in amore tra febbraio e maggio. Il rischio potrebbe essere quello di mettervi troppo sul piedistallo e potreste così perdere un’occasione importante.

Proseguendo con le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 Leone – da I Fatti Vostri – si prevede il pianeta Venere dominante nei primi mesi del 2025 soprattutto per chi è pronto alla progettualità di coppia con maggio che sarà invece importante per chi ha il cuore attivo e pronto a lasciarsi andare ai sentimenti.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 LEONE: MAGGIO, SETTEMBRE E OTTOBRE MESI CRUCIALI

