Un nuovo capitolo nel segno di Venere, il racconto delle previsioni per l’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno dell’Acquario parte con i buoni auspici che come di consueto accompagnano la presenza del pianeta. La partenza non sarà subito roboante; piccole accelerazioni, qualche sosta; anche sul lavoro sarà più una fase interlocutoria che predisposta all’azione; sarà dal mese di febbraio che la concretezza prenderà la scena ma ci sarà da sgomitare non poco per farsi largo soprattutto in ambito professionale. Dialogo e divertimento prendono spazio a partire dal mese di marzo; una sorta di trampolino di lancio verso il mese di aprile dove la positività verrà tutta incanalata verso circostanze vincenti.

Attenzione a qualche fastidio in amore; piccole tensioni potrebbero essere suggestionata dalla presenza della Luna nel segno soprattutto nelle prime settimane di aprile. L’Oroscopo Branko 2025 Acquario arriva al mese di maggio con una spinta importanti sul fronte degli investimenti, soprattutto per chi è stato capace di chiudere compromessi necessari verso gli ultimi giorni del mese precedente. Giugno prorompente in amore, un incontro interessante o forse un ritorno dal passato; la primavera raggiunge un picco interessante ma attenzione al passaggio di Giove che potrebbe stimolare sensazioni opposte.

Acquario, Oroscopo Branko 2025: amore in fase di rinnovamento per l’autunno

Un mese di luglio speculare, dalle facce opposte; l’Oroscopo Branko 2025 Acquario racconta dell’arrivo di Urano che da un lato può essere importante per dare una spinta eclettica ai propositi professionali ma può anche condizionare una fase non proprio lineare in amore. Più chiaro il percorso nel mese di agosto dove l’assenza di Giove propizia gli incontri e soprattutto le nuove conoscenze all’insegna della passione. Qualche piccolo intoppo a proposito di emozione verso la fine del mese con strascichi percepibili anche nel mese di settembre.

Un contraccolpo, quello di inizio autunno, che può però segnare una vera e propria fase di rinnovamento dal punto di vista sentimentale. Un flusso che ci porta dritti nel mese di ottobre che spazza via gli ultimi turbamenti. L’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno dell’Acquario arriva agli ultimi due mesi dell’anno, novembre e dicembre, che valgono come chiusura in tutti i senti. Progetti in cantiere, amori irrisolti e in sospeso; tutto prima dell’anno a seguire deve trovare una visione chiara e netta.