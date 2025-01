E’ il vostro momento, il ruggito che cercavate: l’Oroscopo Branko 2025 Leone è un racconto che parla di rivoluzione positiva, di stravolgimenti attesi e mirati e di tante sorprese che parlano direttamente alle vostre emozioni. Fin dal mese di gennaio si potrà percepire nell’aria una sorta di nuovo corso, di importanti novità sia in amore che sul lavoro. Un assetto planetario positivo che prende ancora più forma nel mese dell’amore, febbraio, dove con la presenza di Venere potrete giovare soprattutto nella prima parte di situazioni interessanti e intriganti.

Oroscopo Branko 2025, Capricorno: previsioni in amore, lavoro e salute/ Tensioni latenti e voglia di reagire

Marzo – per il racconto delle previsioni dell’Oroscopo Branko 2025 Leone – è il primo punto di svolta; una partenza roboante con Venere in Ariete e con Mercurio a dare una mano. Una situazione astrale che dunque privilegia sia l’amore che il lavoro e che può alzare il volume dei vostri ruggiti in entrambi gli ambiti. Da aprile si può dire che sarete nel vivo; nulla è ancora definitivo ma certamente avviandovi verso il mese di maggio spunteranno opportunità e occasioni che finalmente vi permetteranno di muovervi liberi tra sogni e obiettivi agognati. Da giugno il cielo è sgombro da dissidi, da opposizione; il cielo è tutto per voi e per le grandi occasioni da tenere d’orgoglio al fine di preparare una raggiante chiusura di anno.

Oroscopo Branko 2025, Ariete: previsioni in amore, lavoro e salute/ Primavera più che frenetica

Leone, Oroscopo Branko 2025: protagonisti assoluti dello Zodiaco

Sarà uno stupirvi continuo; l’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno del Leone non si smentisce nemmeno per il mese di luglio. Qui potrete diversificare, scoprire cose nuove anche dal punto di vista delle frequentazioni e se sul lavoro saprete lavorare in maniera oculata già ad agosto i frutti saranno più che godibili. Con l’autunno che incombe non c’è un calo delle aspettative e della determinazione; a settembre forse mancheranno i colpi di scena dei mesi precedenti ma a dominare la scena sarà la linearità e non una tendenza al ribasso delle emozioni.

Oroscopo Branko 2025, Vergine: previsioni in amore, lavoro e salute/ Viaggio ad ostacoli ma ricco di emozioni

L’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno del Leone arriva alle battute finali con il mese di ottobre, scandito dal ritorno del Sole nel segno e dalla presenza di Urano che promette bene soprattutto in amore. Bisognerà essere pazienti, attendere il momento giusto – ovvero fine mese- per agguantare ancora qualche traguardo. Da novembre in poi, compreso dicembre, fuochi d’artificio in ogni ambito di interesse. Tutto il grande lavoro delle settimane precedenti vi renderà padroni del vostro destino e l’armonia potrà essere una costante anche per l’anno a seguire.