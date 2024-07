Oroscopo Branko della settimana dal 5 all’11 luglio 2024/ Riflessioni in affari per Gemelli, Cancro al top

Oroscopo Branko, le previsioni dal 5 all’11 luglio 2024

Quali sono le previsioni per i segni dello Zodiaco nei giorni che vanno dal 5 all’11 luglio 2024? Anche questa settimana è stato pubblicato l’oroscopo di Branko tra le pagine di Chi, nel nuovo numero del settimanale da oggi in edicola, in cui sono stati analizzati tutti i segni zodiacali sul fronte sentimentale e professionale, oltre agli incontri importanti che potrebbero avvenire nei prossimi giorni. Cancro si conferma ancora una volta al top, ma come agiranno tutti gli altri? Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Branko per la prima parte dello Zodiaco (qui le previsioni di oggi per i primi 6 segni).

Branko, l’oroscopo della settimana per i primi 6 segni: problemi famigliari per Ariete

ARIETE: Ancora problemi in famiglia a causa di Luna nuova: il consiglio è non arrabbiarvi né preoccuparvi, anche se è spesso complicato far ragionare i parenti, e anche in amore trionferà il desiderio di stare insieme e ridere anziché litigare. Per gli incontri, nel vostro cuore c’è sempre un Leone anche se Giove vi spingerà verso un Gemelli

TORO: Occhio alla presunzione dei vostri figli, per via dell’influenza di Mercurio in Leone, e soprattutto non mostratevi troppo rigidi. Luna nuova può darvi una mano in amore: vi mostrerete affascinanti e, da parte di un amico, potrete forse ricevere qualcosa in più. Affari e lavoro al top. L’incontro sì è con Cancro, concedetegli una possibilità.

GEMELLI: Secondo l’oroscopo di Branko giove vi aiuta in amore e nel lavoro: un’opportunità potrebbe arrivare anche dall’estero, non sottovalutatela né scartatela subito. Inoltre Luna nuova avrà in serbo per voi un affare su cui riflettere, mentre Venere in Leone vi aiuterà nella professione e anche in amore. Occhio ad un possibile interesse verso un Capricorno, potrebbe essere questo l’incontro della svolta.

CANCRO: Venere e Marte sono al vostro fianco e non vi si presenterà alcuna Luna fastidiosa: bene l’amore, ma assicuratevi che la persona scelta sia quella giusta. Mercurio invece movimenterà la parte dedicata agli affari. In amore Sagittario cerca voi, ma attirerete forse anche l’attenzione di un Pesci.

LEONE: Marte vi stancherà sempre più anche se voi, grazie a Mercurio nel vostro cielo, siete carichi di vivacità, divertimento ed idee brillanti. Amicizie e nuovi incontri si rivelano piacevoli grazie a Giove, mentre l’amore sarà sempre più importante. Sul fronte incontri, Ariete e Bilancia avranno bisogno del vostro aiuto.

VERGINE: Luna nuova influenzerà amicizia e nuovi incontri; Marte vi aiuterà ad essere meno timidi e più sexy e sfacciati in amore, mentre nella vita pratica avrete ottime opportunità e dovrete giocare al meglio le vostre carte. Negli incontri, tra un Cancro e uno Scorpione, alla fine potreste scegliere un Toro…











