Oroscopo Branko di oggi 16 maggio 2024/ Ariete ambiziosi, amore incondizionato per Toro, Cancro…

Oroscopo 2024, Branko profila le previsioni segno per segno

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi, in data 16 maggio 2024, a cura di Branko. Tra le previsioni dell’astrologo superstar esperto delle stelle Ariete si palesa ambizioso e Toro sognante in amore:

ARIETE: possibili belle sorprese infatti possono presentarsi sul lavoro, le stelle vi daranno una grande mano e agevolano l’arrivo di una proposta importante. Potrebbe esservi la chance di coprire un ruolo importante nella carriera professionale.

TORO: secondo le previsioni dell’oroscopo di oggi a cura di Branko potrebbero esservi delle conoscenze speciali e inaspettate all’orizzonte.

GEMELLI: l’importante é non cadere in inutili provocazioni, che possano ostacolarvi in ogni ambito, dal lavoro agli affetti.

CANCRO: la congiuntura astrale di Luna, Giove, Sole, Venere, Mercurio e Saturno é favorevole per una serie di nuove chance. Vale il suggerimento del detto “carpe Diem”.

LEONE: io consiglio dell’esperto delle stelle Branko é quello di non fare oltre odo spese in azzardo.

Per la seconda metà dello Zodiaco, secondo le previsioni di Branko…

VERGINE: si prospetta un clima di alta tensione per i nati sotto il segno. Basta attendere il momento più sereno.

BILANCIA: per l’oroscopo a cura di Branko l’importante é lasciarsi scrollare di dosso le negatività. Quindi utile potrebbe essere concedersi un viaggio.

SCORPIONE: l’influsso dei pianeti favorevoli sta per tornarvi amico. Bisogna attendere fiduciosi il momento di serenità.

SAGITTARIO: la Luna in congiuntura astrale in opposisione potrebbe riservare dei risvolti poco favorevoli. Non é escluso un clima di nervosismo.

CAPRICORNO: la Luna e Venere potrebbero riservare o consolidare delle emozioni nei sentimenti speciali. Incontri passionali sono previsti all’orizzonte..

ACQUARIO: per l’oroscopo di oggi a cura di Branko Venere é in aspetto contrario e può influire arrecando dei grattacapi.

PESCI: la posizione della Luna in opposizione potrebbe provocarvi del malcontento. Armatevi di pazienza.











