Le previsioni dell’Oroscopo settimanale Branko: bene la Bilancia

L’esperto di astri torna ad aggiornare i suoi seguaci con le ultime novità dal punto di vista astrale, stando alle previsioni dell‘Oroscopo settimanale Branko non mancheranno sorprese e colpi di scena nel periodo di riferimento 13-19 dicembre 2024, con tante novità per i vari segni dello zodiaco. Saranno giorni importanti in particolare per i nati sotto il segno della Bilancia:

BILANCIA: momento che sembra fortunato, saranno favoriti i nuovi incontri per voi, anche gli affari vanno nella direzione giusta, sono in arrivo le notizie che stavate aspettando, la prossima domenica avrà il sapore della libertà.

SCORPIONE: l’anno solare si avvicina alla conclusione, Marte prova a pungolare un po’ la vostra ambizione, siete in piena attività nonostante la vicinanza delle festività natalizie, i vostri sogni vi porteranno lontano.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale Branko siete dei grandi protagonisti di questo periodo, avete degli avversari potenti da affrontare, la Luna è pronta a lanciarvi una sfida importante, provate a raccoglierla.

Oroscopo settimanale Branko: bene anche il Capricorno

Sono in arrivo dei giorni importanti anche per altri segni dello zodiaco, stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale Branko le cose andranno particolarmente bene anche per i nati sotto il segno del Capricorno, ma anche l’Acquario è in un momento florido:

CAPRICORNO: è in arrivo un momento di grandi festeggiamenti, avvicinatevi alle feste e alle cene con una dieta leggera, cercate di non essere troppo critici con il prossimo e i colleghi.

ACQUARIO: siete generosi e protettivi, solo Marte sembra volervi rendere iperattivi in alcune polemiche, non vivevate così tante emozioni da un po’ di tempo, abbiate cautela alla guida.

PESCI: siete il segno dell’altruismo e della spiritualità, sapete bene che dare è più gratificante che ricevere e lo fate di continuo, la Luna Piena potrebbe portare qualche tensione in questi giorni di festività.