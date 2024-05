Oroscopo Branko di oggi, 17 maggio 2024/ Da Ariete brillante nel lavoro a Vergine baciato dall’amore

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento per l’Oroscopo di oggi, in data 17 maggio 2024 e a cura dell’astrologo Branko, come vuole il suo atteso appuntamento nella rubrica gestita in onda su RDS. Le previsioni dell’esperto, in vista del via al weekend di metà marzo 2024, prevedono in particolare per la prima metà dello Zodiaco importanti risvolti.

ARIETE: la congiuntura astrale delle stelle é particolarmente favorevole per le novità nel lavoro e negli affari in genere. L’attività professionale quindi riserva delle importanti situazioni che concernono la crescita personale e professionale.

TORO: secondo l’Oroscopo di oggi a cura di Branko la Luna é a voi favorevole per l’espansione di un nuovo progetto, soprattutto sul fronte sentimentale. Figli in arrivo o un matrimonio sono all’orizzonte per i nati sotto il segno.

GEMELLI: La posizione avversa del satellite dei cambiamenti, la Luna, potrebbe arrecare qualche problema. Chiaramente il consiglio dell’Oroscopo di Branko é quello di attendere il momento della quiete dopo la tempesta.

CANCRO: nell’ultimo periodo mandate avanti un progetto o una trattativa per voi importante e non si esclude una svolta radicale. Anche una firma per un nuovo contratto. Insomma siete baciati dalla dea fortuna.

LEONE: la posizione di Giove é avversa, per cui é importante evitare le spese azzardate. Almeno finché il Pianeta non cessi la sua posizione avversa.

VERGINE: per l’oroscopo di oggi a cura di Branko i nati sotto il segno sono baciati dalla fortuna con l’influenza positiva degli astri. Luna nel segno, il Sole, Giove e Venere nel Toro sono posizioni a voi favorevoli: importante é l’aria che tira di cambiamento nei sentimenti. Nuovi progetti sono previsti in amore, anche per i single incalliti.

