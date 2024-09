Oroscopo Branko di oggi: le previsioni di martedì 10 settembre 2024

L’Oroscopo di Branko torna puntuale anche nella giornata di oggi, martedì 10 settembre 2024, e come sempre disponibile sul sito di RDS. Il noto astrologo ha fornito le previsioni relative ai 12 segni del nostro Zodiaco sul campo del lavoro, dell’amore, della salute e non solo; scopriamo ora nel dettaglio l’Oroscopo Branko per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni dei primi 6 segni).

Oroscopo Branko di oggi: Sagittario ottimisti, Capricorno in crescita

BILANCIA: Bella Venere nel vostro cielo, ma guardate che questo non è soltanto amore, ma anche fortuna per voi.

SCORPIONE: Buona fortuna anche a voi, c’è sempre questo solito Urano in Toro.

SAGITTARIO: Arriva un’ondata di ottimismo, di fiducia, di voglia di realizzare qualcosa, di vivere. Primo quarto di Luna nel vostro segno alle ore 6.00 in punto.

CAPRICORNO: Avanzamenti e occasioni per voi, posizione economica in crescita, in rialzo, grazie adesso a questo aspetto che viene dalla Vergine. Poi ricordatevi che avete Saturno sempre dalla vostra parte, avete sempre Giove che vi pensa; purtroppo questo Marte è in opposizione.

ACQUARIO: Giove è ottimo per i soldi, soldi anche in questo cielo di oggi; però devo ricordarvi che Nettuno in Pesci, anche lui è nel campo del patrimonio e dei soldi, ma questo pianeta non ha un rapporto razionale con il denaro.

PESCI: Dovete anche guardare il vostro fisico, il vostro corpo, perché questo Saturno è buono per una cosa, ma stanca moltissimo le vostre ossa.

