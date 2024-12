Un nuovo lunedì che sancisce l’inizio di una settimana che può avere tanto da regalare dato che siamo in prossimità delle festività natalizie. Le previsioni di oggi 16 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko partono dal mondo del lavoro; sono giorni concitati e con idee e possibilità in fermento. Proprio da oggi potrebbero partire delle valutazioni importanti che potrebbero determinare nuove scelte e strade professionali. In amore manca forse un po’ di chiarezza; sia per chi vive già il rapporto di coppia, sia per i single, il proposito dominante deve essere la sincerità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 16 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 16 dicembre 2024/ Gemelli ambiziosi, Toro e Cancro più riflessivi

Le previsioni di oggi 16 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La crescita persona è a buon punto e gli effetti positivi saranno ben visibili anche sul lavoro. In amore l’armonia domina la scena soprattutto per le coppie che hanno finalmente trovato un discreto equilibrio.

SCORPIONE: Le stelle di questo lunedì spingono sul lavoro; idee in fermento e nuovi stimoli possono determinare la costruzione di progetti importanti. In amore non c’è grande chiarezza, alcuni rapporti sono ancora avvolti da un velo di mistero; affidatevi alle emozioni.

SAGITTARIO: Qualche difficoltà sul lavoro per questo lunedì; sarà la vostra determinazione a fare la differenza. Fase calma in amore ma attenzione a piccoli malintesi che potrebbero minare la serenità del momento.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 16 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko il periodo è favorevole dal punto di vista professionale: questo lunedì potrebbe aprire nuovi scenari sul lavoro e stimolare idee innovative. In amore provate ad assecondare i consigli che giungono in maniera sincera.

ACQUARIO: Prendersi cura della propria persona non deve mai passare in secondo piano rispetto alle priorità di lavoro. Cercate di non togliere tempo anche agli affetti più cari.

PESCI: Non proprio il miglior inizio settimana; qualcosa vi turba dal punto di vista sentimentale e l’influsso negativo potrebbe interessare anche il mondo del lavoro. Una fase passeggera che può alimentare comunque riflessioni costruttive.