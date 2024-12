Con questo giovedì siamo giunti alla metà di una settimana che per molti è stata già particolarmente convulsa e stancante, ma non solo: le previsioni di oggi 19 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko partono dal mondo del lavoro dove finalmente qualcuno potrebbe ottenere le gratifiche tanto attese. Che si tratti di un progetto importante o di una collaborazione coltivata da tempo, oggi potrebbe essere il giorno giusto per non indugiare oltre e passare alle cose formali. In amore gli equilibri, talvolta, sono difficili da gestire e determinare; forse c’è solo bisogno di maggiore diplomazia ed empatia per superare alcune tensioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 19 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 19 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La Luna di oggi sorride per chi è pronto ad investire in amore; un amicizia importante potrebbe iniziare proprio da queste ore ad essere qualcosa di più. Sul lavoro i progetti sono in fermento ed è necessario focalizzare l’attenzione sui dettagli ancora non presi in considerazione.

SCORPIONE: Questioni da risolvere e impegni di lavoro; verso il fine settimana è richiesto una spesa energetica non da poco ma attenzione a non mettere troppo in secondo piano la bellezza e spensieratezza dell’amore.

SAGITTARIO: Un cielo positivo che vi rende fascinosi e propensi a nuove emozioni d’amore; un incontro particolarmente interessante potrebbe ravvivare questo giovedì. Ottimi spunti anche sul lavoro dove potreste iniziare a pianificare con maggiore linearità.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 19 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è forse meglio dedicare maggiore tempo alla cura di voi stessi. Periodo importante sul lavoro dove è richiesto il carico massimo di energie.

ACQUARIO: Un periodo all’insegna delle emozioni è pronto ad esordire e già da questo giovedì potreste fare i conti con questioni importanti, anche sul lavoro. Sarà l’amore a dominare la scena, per ora nel merito di riflessioni necessarie per il futuro.

PESCI: Nervosismo latente e tensioni non proprio ben accette; sul lavoro c’è ancora da lavorare al fine di trovare maggiore equilibrio mentre in amore potrebbe presto arrivare una svolta importante.