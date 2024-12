Un lunedì dal sapore natalizio, una giornata dove i pensieri iniziano a proiettarsi unicamente alle festività imminenti: le previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko partono comunque dal mondo del lavoro dato che non per tutti si tratterà di vivere delle ferie prolungate. Approfittate del clima più spensierato, gioioso per applicare al meglio le idee che forse avete fin troppo spinto al ribasso. In amore torna la bellezza delle emozioni pure; qualcuno potrebbe riscoprire la passionalità e il romanticismo di coppia e non sono da escludere incontri speciali proprio nelle prossime ore. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Emozioni in arrivo da vivere senza freni: un lunedì speciale in amore, soprattutto per quelle tenere frequentazioni che sono ancora nel pieno della passionalità. Sul lavoro non sono da escludere novità importanti in vista del nuovo anno che incombe.

SCORPIONE: Progetti interessanti potrebbero arricchire questo lunedì che anticipa le feste: siate caparbi e soprattutto curiosi. In amore attenzione a non fare passi falsi, non tutte le percezioni corrispondono sempre alla realtà delle cose.

SAGITTARIO: Le intenzioni di oggi devono essere proiettate sui nuovi progetti sul lavoro e sulla voglia di concretizzare quei progetti che forse da troppo tempo avete lasciato fermi ai box. L’amore è da vivere con leggerezza nelle prossime ore, senza impegni e pressioni.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko attenzione alle prossime scelte di lavoro che potrebbero rappresentare una svolta in vista del nuovo anno. In amore lasciate spazio ai legami importanti, quelli che davvero stimolano le vostre emozioni.

ACQUARIO: Momenti importanti scanditi dell’amore potrebbero colorare questo lunedì e anche i giorni a seguire. Sul lavoro vige forse un po’ di stanchezza; la spensieratezza delle feste potrebbe però giocare a vostro vantaggio.

PESCI: Più empatia e voglia di lasciarsi andare alle emozioni all’insegna dell’amore, un lunedì da vivere in maniera spensierata e soprattutto con la determinazione che spesso vi caratterizza soprattutto nel mondo del lavoro.