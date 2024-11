Il fine settimana entra nel vivo con un sabato che può regalare emozioni e spunti non da poco; per l’occorrenza può tornare utile uno sguardo alle previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko al fine di osservare il parere delle stelle a proposito delle prossime ore. Il lavoro è nella sua fase calma, grazie anche alla pausa che in molti vivono a ridosso del fine settimana. Di certo non mancheranno piccoli spunti, possibilità; magari consigli che potrebbero essere resi pratici proprio per la prossima settimana. In amore c’è chi aspetta e chi si fa attendere; partecipare al ‘gioco delle parti’ talvolta può essere stimolante ma attenzione, un vecchio saggio diceva: ‘il gioco è bello quando dura poco’. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 novembre 2024/ Gemelli ‘magnetici’, Toro e Ariete determinati

Le previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Ancora qualche malinteso da chiarire per questo sabato, aspetto necessario per ritrovare la serenità tanto agognata. Piccoli compromessi potrebbero sistemare gli inconvenienti, tanto in amore quanto sul lavoro.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 22 novembre 2024/ Pesci intuitivi, Bilancia diplomatici

SCORPIONE: Nuove energie da sfruttare per nuovi progetti di lavoro, anche solo dal punto di vista ideologico; anche quando non ci si dedica alla pratica, riflettere e realizzare con la mente può essere un esercizio produttivo. In amore è ora di cogliere l’attimo; la sincerità deve tornare a dominare la scena,

SAGITTARIO: Le stelle portano entusiasmo per questo sabato e in generale per il fine settimana; nuove opportunità di crescita sul lavoro e non sono da escludere nuovi incroci e possibilità in amore.

CAPRICORNO: Maggiore concentrazione e tutto può tornare a regime; sul lavoro qualcosa desta fastidio, incertezza, nulla che però non possiate risolvere con attente valutazioni. In amore cercate di dare maggiore ascolto al partner, soprattutto se necessita del vostro supporto.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 22 novembre 2024/ Amore protagonista per Toro e Vergine

ACQUARIO: E’ un periodo che avanza a ritmo di idee innovative, soprattutto per le prospettive di lavoro. Nuove collaborazioni e incontri non da poco anche per chi intende sfruttare il momento in amore.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 23 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è importante dedicarsi alla riflessione, all’introspezione. Alcuni aspetti di lavoro possono essere rimandati e, in amore, tornano leggerezza e serenità.