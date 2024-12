Settimana appena iniziata ma già nel vivo per questo martedì segnato dalla ricorrenza della vigilia di Natale; il focus delle previsioni di oggi 24 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko abbraccia le prossime ore e come sempre parte dal mondo del lavoro. Gli impegni professionali per qualcuno vanno in pausa, per altri sono ancora il baricentro della progettualità; ore concitate, frenetiche, ma che potrebbero aprire nuovi scenari in vista del futuro. In amore le emozioni sono protagoniste, sia in positivo che in negativo; non lasciate che piccole tensioni rovinino l’atmosfera di questa giornata. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 24 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 24 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’armonia di questa vigilia di Natale potrebbe essere particolarmente stimolante per il sorgere di nuovi spunti sul lavoro ma anche di momenti di passione e intensità in amore. Attenzione a non andare fin troppo oltre con le energie, siamo solo ad inizio settimana.

SCORPIONE: Momenti intensi in amore per le prossime ore; qualcosa da chiarire nei rapporti di coppia e attenzione a chiudere il prima possibile gli ultimi impegni di lavoro.

SAGITTARIO: Le avventure non mancheranno in questo martedì scandito dalla vigilia di Natale: il lavoro è prossimo ad andare in pausa lasciando spazio unicamente alla bellezza della condivisione e delle emozioni.

CAPRICORNO: Nelle prossime ore, stando alle previsioni di oggi 24 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potreste avvertire un bisogno di maggiore indipendenza, una sorta di necessità di staccarvi da rapporti che non lasciano decollare ambizioni e progetti.

ACQUARIO: Voglia di innovazione e carisma da vendere per questa vigilia di Natale; in amore i single potrebbero piacevolmente inciampare in nuovi incontri interessanti. Fase di stallo sul lavoro, anche grazie al periodo di ferie.

PESCI: Più sensibili del previsto in questa giornata che tipicamente viene vissuta all’insegna delle emozioni. In amore piccole tensioni di coppia, forse anche per via della frenesia odierna; di contro, il lavoro non genera ulteriori preoccupazioni.