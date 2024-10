Un giovedì ‘caldo’ dal punto di vista delle situazioni, dei risvolti; diverse potrebbero essere le circostanze interessanti per le prossime ore. Per valutare al meglio ogni situazione, possono tornare utili le previsioni di oggi 24 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il focus parte dal lavoro dove, a metà settimana, è già tempo per qualcuno di tirare le somme. Se i giorni precedenti sono stati produttivi, è lecito aspettarsi soddisfazioni a breve. In amore è giunta l’ora per qualcuno di deporre le armi, calare gli scudi e rompere le barriere; essere repulsivi ai sentimenti può rivelarsi il peggiore degli errori a lungo termine. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 24 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

BILANCIA: E’ un momento di positività generale, un influsso che giova tanto nella sfera lavorativa quanto in quella sentimentale. Sentitevi aperti a nuove possibilità, esplorate fin quando possibile e senza preclusioni particolari.

SCORPIONE: L’intensità di questo giovedì potrebbe mettere a dura prova la vostra concentrazione sul lavoro; praticate la calma e affidatevi al buon senso. In amore non sono da escludere decisioni importanti per alcune situazioni in sospeso.

SAGITTARIO: Le ispirazioni non mancano e per le prossime ore potreste riuscire finalmente a trovare la giusta chiave di lettura per raggiungere dei risultati particolarmente attesi. In amore serve presenza sia per le nuove relazioni che per le coppie affermate.

CAPRICORNO: Molti impegni potrebbero alimentare stress e fatica; cercate di suddividere i compiti per non arrivare alla fine della giornata a corto di energie. In amore potrebbero esserci decisioni importanti che vi attendono da tempo; non è forse più il caso di aspettare.

ACQUARIO: La libertà interiore è fondamentale per affrontare al meglio le trasformazioni quotidiane, tanto professionalmente che umanamente. Nuovi progetti all’orizzonte e in amore approfittate del periodo positivo per risolvere le inutili incomprensioni.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 24 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potreste vivere questo giovedì all’insegna della creatività. Sul lavoro tutto procede come previsto mentre in amore forse è necessario dimostrarsi anche più affettuosi del dovuto.