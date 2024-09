Come affrontare al meglio la giornata se non con le previsioni di oggi 24 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko? Il parere del noto astrologo come sempre indica possibili rotte, possibilità; è poi compito singolo e personale trarre le affettive conclusioni. Per qualcuno il lavoro potrebbe essere interessato da corpose novità, per altri potrebbe regnare ancora l’inerzia. In amore si viaggia spediti, sia a ritroso che in avanti; attenzione però a ciò che si lascia per strada, sia in un senso che nell’altro. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per oggi 24 settembre 2024.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 24 settembre 2024/ Dissidi di coppia per i Toro, Leone ‘in affanno’

Le previsioni di oggi 24 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’autunno è iniziato e con esso iniziate finalmente ad avvertire una ventata di energia positiva: dosate il tutto in modo da distribuire la concentrazione sia in amore che sul lavoro.

SCORPIONE: Non lasciare andare le emozioni è forse il peggiore degli errori; se un nodo stringe alla gola, o un peso rende insofferente lo stomaco, è forse l’ora di chiarire o di andare oltre senza più remore.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 settembre 2024/ Bilancia positivi, Pesci in confusione

SAGITTARIO: Stando alle previsioni di oggi 24 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko le stelle si dimostrano favorevoli per chi è prossimo ad intraprendere un nuovo percorso professionale. In amore vige la routine, ma attenzione alle indecisioni.

CAPRICORNO: Impegni quotidiani potrebbero rendere pesanti le prossime ore; l’istinto in questo caso potrebbe guidarvi nella giusta direzione, ma attenzione a non sacrificare il tempo da dedicare al partner.

ACQUARIO: Le riflessioni profonde abbracciano questa giornata ed iniziate a sentire l’esigenza di tuffarvi verso nuovi orizzonti. Non lasciatevi destabilizzare dalla preoccupazione.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 settembre 2024/ Gemelli ‘ispirati’, qualche dubbio per i Toro

PESCI: La giornata è sommariamente positiva; piccoli problemi sul lavoro che saranno facilmente arginati e in amore si viaggia spediti verso momenti di pura spensieratezza.