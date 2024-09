Non potevano mancare anche oggi 24 settembre le previsioni secondo l’Oroscopo di Branko: il solito insieme di nozioni, spunti e interpretazioni per affrontare con un punto di vista rinnovato le prossime ore. Come sempre il lavoro occupa buona parte della giornata e dei pensieri; attenzione però a non lasciare per strada relax e meritati momenti di svago. In amore la verità è sempre nel mezzo; il segreto è forse comprendere quali sono i punti di partenza e d’arrivo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 24 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 24 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Il valore delle riflessioni è sempre importante, anche se si tratta di scelte recenti; ascoltate i consigli e in amore è forse il caso di mettere da parte le inutili polemiche.

TORO: La giornata si appresta ad essere positiva per chi è pronto a dimostrarsi pratico in ambito lavorativo; per le questioni di coppia potrebbe nascere qualche intoppo. Calma e sincerità potrebbero essere le migliori alleate per superare il momento

GEMELLI: La comunicazione procede nel migliore dei modi, soprattutto per chi ha bisogna di risultare persuasivo sul posto di lavoro. Le situazioni complicate non riguarderanno le prossime ore, soprattutto per chi saprà dimostrarsi creativo.

CANCRO: La Luna stimola la sensibilità e potreste finalmente sentirvi più in sintonia con i vostri affetti. E’ bene non dimenticare l’importanza del relax; fare il carico di energia potrebbe dimostrarsi proficuo per gli impegni dei prossimi giorni.

LEONE: Stando alle previsioni di oggi 24 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il momento di dare maggiore spazio alla naturalezza nell’ambiente di lavoro. Risultare rigidi potrebbe essere controproducente, non solo dal punto di vista professionale ma anche nei rapporti sentimentali.

VERGINE: Il momento è vostro; anche oggi l’energia non mancherà ma sarà necessario analizzare ogni minimo dettaglio al fine di dare il via a quella svolta tanto agognata, che sia sul lavoro o che si tratti di amore.