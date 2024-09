Una nuova giornata si appresta ad essere vissuta a pieno, al netto di tutte le sue sfumature; per l’occasione, non potevano mancare le previsioni di oggi 26 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il pieno di energie è necessario quando c’è da mettere tutto sé stessi nel mondo del lavoro; occhio a non lasciarsi sfuggire opportunità allettanti. L’amore può essere il riflesso dei propri bisogni, ma attenzione a non tralasciare troppo le esigenze altrui, i latini dicevano: do ut des. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 26 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 26 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La creatività è l’arma in più che sta accompagnando le sfide quotidiane dell’ultimo periodo, con esiti decisamente positivi. Sul lavoro è giusto spingere, ma attenzione a non strafare gettando al vento le ottime opportunità del momento.

SCORPIONE: La Luna nel segno indica la strada verso i rapporti affettivi, soprattutto all’insegna della sincerità. Non lasciatevi sempre guidare dall’istinto, ogni tanto il raziocinio può aprire scenari decisamente più interessanti.

SAGITTARIO: Nuove avventure attirano la vostra attenzione, sarà il coraggio a fare la differenza soprattutto sul lavoro. In amore i desideri aprono nuove strade, bisogna saperle leggere tra righe e sguardi.

CAPRICORNO: Le prossime ore potrebbero essere particolarmente produttive sul lavoro, non lasciate che le preoccupazioni rallentino il momento positivo. In amore lasciatevi trascinare dalle emozioni.

ACQUARIO: Rivoluzionare è un pensiero fisso per qualcuno, soprattutto negli ultimi giorni; attenzione a non avere la pretesa di osservare gli effetti troppo presto. In amore serve spirito battagliero, l’attesa non è sempre l’arma giusta.

PESCI: La cura di sé stessi è forse da mettere al primo posto; un punto importante da cui far partire un percorso emotivo e di vita decisamente innovativo. In amore provate ad ascoltare qualche consiglio in più.