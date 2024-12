Puntuali come sempre arrivano le previsioni di oggi 4 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko; uno sguardo al parere delle stelle sulle prossime ore che parte dai possibili scenari nel mondo del lavoro. Progetti in fermento, determinazione tendente verso l’alto o verso il basso; spesso le migliori occasioni arrivano per chi riesce ad equilibrare energie e idee. In amore per qualcuno potrebbero essere ore convulse, determinate da momenti di squilibrio e qualche lite di troppo; affidarsi alla comunicazione potrebbe essere la migliore delle soluzioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 4 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

BILANCIA: Un mercoledì dove finalmente potrebbero arrivare passi importanti per vivere al meglio una relazione in essere; sul lavoro qualche questione burocratica da risolvere, ma niente di particolarmente ostico.

SCORPIONE: Emozioni forti all’orizzonte per chi sarà superare piccole discussioni con il partner; dedicarsi all’ascolto è fondamentale. Sul lavoro qualche difficoltà potrebbe mettere in discussione determinate certezze ma forse è proprio questo il momento giusto per spingersi oltre determinati limiti.

SAGITTARIO: Tranquillità in vista per questo mercoledì, soprattutto per chi sul lavoro ha già dimostrato ampiamente di essere in grado di gestire diversi impegni e oneri. In amore un incontro speciale potrebbe ravvivare la situazione sentimentale dei single.

CAPRICORNO: Qualche incomprensione con il partner potrebbe rendere ‘elettrica’ l’atmosfera in amore; fate valere la forza dei sentimenti più che il valore delle argomentazioni. Sul lavoro tanti impegni richiedono equilibrio, calma e cautela.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di oggi 4 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potreste iniziare a notare sensibili progressi nei progetti che curate da tempo. Una fase positiva nel contesto di lavoro che viaggia in parallelo con una serenità ritrovata in amore, sia per le coppie che per i single.

PESCI: Le prossime ore sono da vivere all’insegna dell’amore; la comunicazione sarà fondamentale, soprattutto per mettere una pietra sopra le discussioni che qualcuno porta avanti da tempo. Sul lavoro emergono nuovi obiettivi, vietato lasciarseli scappare.