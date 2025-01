Un sabato che ci porta nel vivo del fine settimana, il primo di questo nuovo anno ma non per questo spoglio di sorprese ed emozioni. Le previsioni di oggi 4 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano il parere delle stelle sulle dinamiche odierne, sui possibili scenari da affrontare con vista sulle prospettive del futuro. Sul lavoro c’è chi ha già iniziato a lavorare con determinazione, con la voglia di non sprecare nemmeno una giornata di questo nuovo anno mirando agli obiettivi prefissati. Percorso a rilento, per qualcuno, in amore; piccole incomprensioni che con maggiore diplomazia potrebbero essere facilmente archiviate. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 4 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 4 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Questo sabato potrà essere funzionale e proficuo se avete un progetto importante da concludere. Siate comunque pazienti, soprattutto in amore dove non sempre i rapporti danno sempre il feedback sperato.

TORO: Giornata di lavoro particolarmente positiva; un ottimo momento per dare libero sfogo alla propria fantasia nel merito di nuove idee. In amore c’è sintonia con una persona speciale, che si tratti del partner o di un incontro recente.

GEMELLI: Le prossime ore mettono al centro le emozioni: in amore le occasioni sono in fermento, sia per decisioni importanti che per tuffarsi in novità interessanti. Piccoli intoppi sul lavoro ma nulla di particolarmente gravoso.

CANCRO: Dinamismo e determinazione andranno a dominare la giornata nel contesto di lavoro; protagonisti anche in amore ma attenzione a qualche piccolo litigio di coppia.

LEONE: Stando alle previsioni di oggi 4 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko sarà un sabato con qualche ostacolo di troppo; sul lavoro siete a corto di energie ma con la giusta pazienza riuscirete a trovare il modo per non intaccare troppo l’umore per questo fine settimana.

VERGINE: Opportunità di lavoro pullulano in questi giorni di inizio anno e siete pronti a dare già da oggi un colpo importante a quei progetti iniziati di recente. In amore piccoli tafferugli, cercate di essere maggiormente propensi al dialogo.