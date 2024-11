Una nuova settimana aspetta solo di essere vissuta e per questo lunedì arrivano puntuali le previsioni di oggi 4 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. L’attenzione non può che partire dal lavoro, gli impegni tornano ad essere la priorità per molti soprattutto per chi si trova a dover portare avanti un progetto importante avviato proprio nei giorni scorsi. Non mancheranno nuove opportunità, soprattutto in termini di collaborazioni. In amore serve più dialogo, chiarezza; affidarsi a giochi poco chiari e strategie troppo razionali rischia di deteriorare rapporti importanti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 4 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 4 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco.

BILANCIA: Perdere l’attenzione verso se stessi non è mai una buona idea; per questo lunedì è necessario ritrovarsi sia dal punto di vista della determinazione sul lavoro che in riferimento ai rapporti sentimentali.

SCORPIONE: Un lunedì intenso dal punto di vista professionale; diversi impegni potrebbero richiedere un ampio dispendio di energie, ma con buoni profitti. In amore sentitevi liberi di palesare i sentimenti; non è il momento di temporeggiare.

SAGITTARIO: L’ottimismo torna a dominare la scena, soprattutto per chi ha speso particolare fatica per alcuni progetti di lavoro. I frutti iniziano a farsi vedere, si può anche accelerare. In amore serve maggiore fiducia; la gelosia spesso alimenta discussioni futili e deterioranti.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 4 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sarà necessaria particolare diplomazia per evitare conflitti sul lavoro. In amore serve mantenere la stessa linea; le discussioni sono decisamente da evitare o rimandare.

ACQUARIO: E’ da tempo che siete accompagnati dalla creatività e voglia di cambiamento; anche questo lunedì segue la medesima matrice e le occasioni per scandire nuove strade professionali non mancheranno. Ottimi spunti anche in amore, soprattutto per chi saprà valorizzare i rapporti giusti.

PESCI: Le difficoltà dell’ultimo periodo finalmente iniziano a spiare; nuovi interessi e impegni di lavoro saranno un’ottima distrazione non solo per oggi ma anche in vista del futuro. In amore affidatevi al dialogo, sempre la scelta giusta per evitare discussioni e malumori.