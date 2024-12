Proseguiamo con la seconda parte dell’oroscopo di Branko, per la giornata di oggi domenica 29 dicembre 2024. Analizziamo dunque gli altri segni dello zodiaco, con una panoramica generale che intreccia gli ambiti sentimentali, lavorativi e benessere personale.

Cominciamo dunque dal segno della Bilancia, per una giornata all’insegna dei bilanci e della pianificazione. Le stelle promettono bene su tutti i fronti, ma sembrano suggerire di dedicarsi un po’ di più al proprio benessere emotivo.

Per quanto riguarda lo Scorpione, questa domenica può essere una giornata molto introspettiva per molti. L’oroscopo di Branko suggerisce di prendersi il tempo necessario per fare tutte le riflessioni del caso su successi e fallimenti dell’anno, con particolare attenzione alla carriera e alle relazioni. Rivedere gli obiettivi può essere una soluzione. Nella coppia cresce la passione…

Sarà un giorno buono per il segno del Sagittario, chiamato a riflettere profondamente sul futuro. Novità interessanti sul fronte lavorativo mentre regna la calma in campo sentimentale. I single, invece, potrebbero avere il loro da fare…

Oroscopo Branko oggi, domenica 29 dicembre 2024: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Stelle molto favorevoli per il Capricorno: l’oroscopo di oggi sorride in quasi tutti gli ambiti. Bene anche nella coppia, ma il celebre astrologo suggerisce di ricorrere più al dialogo col partner. Chi è single stia pronto perché presto potrebbe fare nuovi incontri.

L’oroscopo di Branko per l’Acquario si focalizza sulla monotonia nei rapporti di coppia. L’esperto va dritto al punto e suggerisce di spezzare la routine introducendo qualche attività diversa dal solito. Un breve viaggio avventuroso potrebbe essere la soluzione giusta. Chi è single potrebbe ricredersi sull’amore…

Per i Pesci è una giornata di emozioni e sogni. Le stelle suggeriscono di pianificare i prossimi passi lavorativi, ma attenzione alla fretta: è sempre cattiva consigliera. Sul fronte amoroso si preannuncia una domenica positiva con il partner, mentre per i single stanno per bussare alla porta nuove possibilità.