Non potevano mancare anche oggi – 12 agosto 2024 – le previsioni secondo l’Oroscopo di Branko. In prossimità di Ferragosto, sono ancora da costruire o pronte ad essere alimentate nuove situazioni in amore? E per la vita di coppia sono previsti momenti di sintonia o all’insegna della discordia? Ovviamente, il lavoro resta sullo sfondo anche in questi giorni di vacanze estive. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 12 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 12 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Un incontro passionale potrebbe essere in vista per la giornata di oggi: potreste dare il via libera a giorni intensi dal punto di vista sentimentale, soprattutto in prossimità di Ferragosto.

TORO: Le prossime ore, segnate dalla Luna in opposizione, potrebbe alimentare il nervosismo in amore: forse è il caso di essere più prudenti del previsto ed evitare i conflitti troppo diretti.

GEMELLI: Giove nel segno è pronto a regalare un’occasione che può essere considerata imperdibile; lasciate spazio alla creatività e senza porvi particolari paletti e remore.

CANCRO: Anche per voi la presenza della Luna potrebbe propiziare momenti decisamente stimolanti, sia sul lavoro che in amore. Soprattutto per i single gli scenari potrebbero rivelarsi quanto mai rosei.

LEONE: Attenzione alla Luna dissonante che potrebbe rendere le prossime ore all’insegna dell’aggressività. Stando alle previsioni di oggi 12 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko dovreste cercare di dimostrarvi più gentili del solito.

VERGINE: La presenza positiva di Venere, con la Luna a supporto, implica delle ore piacevoli sia in amore che sul lavoro: emozioni importanti all’orizzonte, anche per i giorni a seguire.