Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 15 luglio 2024/ Necessità di una pausa per Pesci e Sagittario…

Dopo aver raccontato le previsioni per la prima metà dello Zodiaco, arriva puntuale anche l’Oroscopo di Branko per oggi 15 luglio 2024 per la seconda metà. Sotto i riflettori non può che esserci l’amore, tanto per i single quanto per chi è già in coppia; ovviamente non manca chi cerca spunti e indizi per affrontare le prossime scelte, attività e situazioni nel mondo del lavoro. Questo e tanto altro nel racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 15 luglio 2024.

OROSCOPO SETTIMANALE DI BRANKO DAL 15 al 21 LUGLIO 2024/ Nuove sfide per i Pesci, Scorpione tuffati!

La previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 15 luglio 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: E’ finalmente giunta l’ora di recuperare; sarà una giornata dove le stelle daranno una mano soprattutto per gli affari dove è necessaria particolare praticità.

SCORPIONE: La luna è di passaggio e il fascino potrebbe diventare una calamita fortunata per chi cerca nuove conquiste. Il momento è decisamente propizio per fare nuove conoscenze.

Oroscopo settimanale di Branko dal 15 al 21 luglio 2024/ Gemelli, nuove occasioni! E per il Cancro...

SAGITTARIO: La voglia di evasione – stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 15 luglio 2024 – sarà dominante in questa giornata. Non sarebbe una cattiva idea quella di prendersi una meritata pausa.

CAPRICORNO: La vita relazionale sarà favorita dalla presenza della Luna nel vostro segno; sfruttate le prossime ore per ristabilire o rinnovare dei contatti anche di lavoro.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 15 luglio 2024 è il momento di tirare i remi in barca, almeno per questa giornata: Luna, Venere e Mercurio dissonanti non promettono bene.

Oroscopo Branko di oggi 13 luglio 2024/ Bene l'amore per la Bilancia, Scorpione altalenante

PESCI: Anche per i nati sotto questo segno è scattata l’ora di concedersi del meritato riposo dalla fatica dell’ultimo periodo. Tanto stress in eccesso non porta benefici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA