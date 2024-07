Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 21 luglio 2024/ Tempesta in amore per Leone e Bilancia

Oroscopo Branko di oggi 21 luglio 2024: Toro in risalita

Nuovo appuntamento con le previsioni astrali proposte dall’astrologo Branko nel suo oroscopo, che ha fornito ai suoi seguaci le nuove indicazioni riguardo alla giornata di oggi domenica 21 luglio 2024, analizzando i vari segni con i relativi avvenimenti per amore, lavoro e umore, vediamone una prima parte:

ARIETE: siete ancora sotto l’effetto Luna piena, non avete la brillantezza e la concentrazione dei giorni migliori, forse può rendersi necessaria una pausa, vedrete che gli stati d’animo contrastanti lasceranno spazio a sensazioni ottime e una beatitudine amorosa, siete adorati dagli amici, fino a settembre non avrete pianeti contro.

TORO: avrete bisogno di tempo per tornare al tran tran quotidiano, pur rimanendo in contatto con persone lontane, Luna in Acquario si aggiunge alla pressione di due pianeti in Leone, il sole sarà in aspetto contrastante e chiede cautela nella salute.

GEMELLI: secondo l’oroscopo Branko amore significa sensualità per voi, non ricordate solo le esperienze deludenti, in arrivo delle belle soddisfazioni sul lavoro, carriera e affari, un vero boom di soldi potrebbe sorprendervi a breve giro di posta, Venere sarà illuminata dal sole.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko: relax necessario per Cancro

Spaziando tra le indicazioni astrali del giorno fornite dall’esperto troviamo l’analisi di un altro gruppo di tre segni dello zodiaco, dalla risalita del Cancro passando per le ultime novità su Leone e Vergine, andiamo a scoprire cosa succederà nella giornata di oggi domenica 21 luglio 2024:

CANCRO: il Sole esce dal vostro segno, continuate a ricevere buoni auspici dal Toro ma anche dai Pesci, rilassatevi in maniera totale, scordatevi di impegni e doveri, fatevi amare molto.

LEONE: dopo aver cambiato fase nel campo di salute e lavoro, Luna farà il suo ingresso nel campo del matrimonio, possibile una tempesta coniugale, sarete frettolosi anche dal punto di vista fisico, il Sole formerà per voi degli aspetti nuovi e felici, oltre che perfetti.

BILANCIA: i momenti più complessi della vostra estate sembrano ormai far parte del passato, in amore avete avuto qualche malumore o nervosismo sentimentale, ora è il momento di allontanare tutto, avete cinque pianeti in aspetto rinnovativo e produttivo.

