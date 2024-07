Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 20 luglio 2024/ Acquario in recupero, novità in vista per i Bilancia

Ogni segno ha una sua peculiarità, ogni giorno può essere quello giusto o sbagliato per prendere decisioni importanti. Cosa dicono le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 20 luglio 2024? I movimenti astrali lasciano spazio a possibili novità, a moniti importanti ed eventuali consigli tra amore, lavoro e salute; ovviamente, tutto dipende da chi sarà capace e lungimirante nel cogliere l’antifona e dedicarsi all’azione. Scopriamo dunque il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 20 luglio 2024

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 20 luglio 2024/ Gemelli carichi di passione, Toro in difficoltà…

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 20 luglio 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Le stelle indicano maggiore collaborazione sia nel rapporto con gli altri che sul posto di lavoro; diversi pianeti inizieranno ad offrire maggiore sostegno e tutte le difficoltà dell’ultimo periodo finalmente potrebbero tramontare.

SCORPIONE: L’opposizione di Marte sarà finalmente solo un brutto ricordo; la circostanza porterà giovamenti sul fronte sentimentale ma anche sul lavoro la vivacità non sarà da poco.

SAGITTARIO: Il prossimo plenilunio si profila come decisamente promettente; non meno rilevante la posizione di Venere che riporterà in auge l’importanza dei sentimenti.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi, 20 luglio 2024, si prevede una fase di transito sostanzialmente neutrale. Niente di sconvolgente, ma un leggero calo delle energie indica la necessità di una pausa.

ACQUARIO: Un recupero fisico graduale inizierà proprio dalla giornata di oggi, più energie a disposizione per affrontare i diversi carichi di lavoro ma per dedicarsi anche con maggiore brio all’amore.

PESCI: Un leggero nervosismo potrebbe innescarsi nelle prossime ore; cali fisici e umore non al topo non saranno d’aiuto. Forse è il caso di mettere sé stessi al primo posto ed evitare gli eccessi.











