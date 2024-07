Tornano anche oggi le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024. Ogni ora che passa potrebbe sancire un nuovo incontro in amore, così come sul lavoro determinate scelte potrebbero finalmente smuovere qualcosa. E la forma fisica? Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Diverse congiunzioni astrali agevolano la giornata soprattutto dal punto di vista passionale; attenzione però agli ultimi giorni di luglio dove sarà più facile dedicarsi alla progettualità.

TORO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024 la presenza contraria del sole indica maggiore cautela sia nei rapporti interpersonali che sul lavoro.

GEMELLI: Oggi ancora Marte e Giove nel segno, ancora passionalità ed energia al vostro servizio e anche la forma fisica avrà un netto miglioramento.

CANCRO: La situazione del cielo indica forse la necessità di abbassare il ritmo e la tensione degli ultimi giorni; prendersi una pausa per ritrovare la giusta forma fisica non sarebbe una cattiva idea.

LEONE: Il fascino e il carisma torneranno prepotenti a vostro vantaggio proprio a partire da oggi; non sarà affatto difficile cogliere le nuove opportunità eventuali del periodo.

VERGINE: La furbizia potrebbe essere un’arma a vostro vantaggio tanto oggi quanto per i giorni a seguire. Evitare determinate inimicizie, soprattutto sul lavoro, potrebbe giovare alla quiete del periodo.