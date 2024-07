Anche oggi le stelle emettono il loro verdetto; consigliano e indicano con l’ausilio degli astri per l’Oroscopo di Branko per oggi 29 luglio 2024. La fortuna sorride agli audaci, ma non sempre il ‘troppo’ in amore può dare esiti positivi. Sul lavoro le novità potrebbero tardare, o addirittura anticiparsi. Il tutto, senza dimenticare la salute: questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 29 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 29 luglio 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Le stelle di oggi indicano la strada per alcune questioni da risolvere alle quali dare priorità; già dalle ore successive potrebbero spuntare i primi benefici tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

TORO: E’ il momento di far valere le proprie ragioni ma senza alzare troppo il tiro; esporsi è importante ma superare certi limiti potrebbe risultare problematico sia in amore che sul lavoro.

GEMELLI: Oggi potrebbe essere una giornata da dedicare alle riflessioni; una certa irrequietezze ti destabilizza ed è forse il momento di andare all’origine del problema.

CANCRO: Stando all’Oroscopo di Branko per le previsioni di oggi 29 luglio 2024 le ottime posizioni di Luna e Mercurio potrebbero dare un ottimo impulso in ambito sentimentale. Nuove opportunità per i single e occasioni per consolidare nella vita di coppia.

LEONE: La luna di oggi potrebbe arrecare qualche fastidio dal punto di vista fisico; attenzione dunque alla salute, mai da mettere in secondo piano rispetto agli obiettivi professionali.

VERGINE: La luna in Toro è la migliore delle alleate per chi ambisce da tempo ad un promozione in ambito lavorativo o semplicemente per chi spera che i progetti ricevano l’impulso tanto agognato.