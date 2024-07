Ogni giorno ha le sue priorità, le ore passano e le necessità cambiano e mutano: a tal proposito, cosa ci dicono le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 29 luglio 2024? L’amore è sempre il pilastro cardine su cui poggiare certezze, dubbi e perplessità; sul lavoro si cerca il baricentro, la quiete o semplicemente il cambiamento. Questo e tanto altro nel racconto delle previsioni per l’Oroscopo di Branko oggi 29 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 29 luglio 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La posizione delle stelle indica per oggi maggiore cautela e soprattutto un dosaggio oculato delle energie. le scorie degli ultimi conflitti ancora si fanno sentire ma è tempo di lasciarvi alle spalle le questioni più faticose.

SCORPIONE: La tensione sul lavoro potrebbe essere il problema odierno; la Luna non sarà dalla vostra ed è dunque necessario operare con oculatezza e razionalità.

SAGITTARIO: La presenza di Marte in opposizione implica per oggi maggiore attenzione alla tenuta fisica e alla salute in generale. Evitare gli eccessi potrebbe essere proficuo anche per il prossimo periodo.

CAPRICORNO: La creatività potrebbe essere il motore delle prossime ore a patto che siate in grado di coglierne le peculiarità in tutti gli ambiti.

ACQUARIO: Luna dissonante e Venere opposta, non proprio le condizioni migliori per dedicarsi ad attività ostiche o problemi rilevanti. Lasciare da parte i pensieri potrebbe giovare per i giorni a seguire.

PESCI: Stando alle previsioni per oggi 29 luglio per l’Oroscopo di Branko potrebbero arrivare novità importanti per chi è alle prese con i contratti o con affari burocratici. Ovviamente, tutto è da leggere con calma e attenzione, nei minimi dettagli.