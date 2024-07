Oroscopo Branko, oggi 1 luglio 2024/ Ariete devono essere prudenti in amore e lavoro, fortuna per Pesci

Inizia una nuova settimana e un nuovo mese e ci si avvicina sempre di più alla piena estate. E che cosa succederà ai 12 segno dello zodiaco secondo l’oroscopo di oggi di Branko (1 luglio 2024)? L’influsso dei Pianeti, della Luna e del Sole come influirà soprattutto su amore, lavoro e fortuna? Non resta dunque che consultare le previsioni del noto astrologo per scoprire come muoversi nella giornata di oggi.

Oroscopo di Branko di oggi, 1 luglio 2024: Gemelli guardatevi dai vostri scatti

ARIETE: Grazie a Mercurio avete nuove consapevolezze che dovete imporre in famiglia, amicizie, amore, il Cancro nel segno fino a settembre, però, vi invita alla prudenza.

TORO: Grazie alla Luna, stando all’oroscopo di Branko di oggi 1 luglio 2024, entro domani pomeriggio potrete fare un ottimo affare, grazie a Venere, invece, entra nel vivo l’amore.

GEMELLI: Mercurio organizza una bella manovra professionale e finanziaria, spero state attenti ai vostri scatti di insofferenza, rischiate di cadere e di farvi male fisicamente.

CANCRO: Mercurio ottima presenza vostre trattative d’affari e iniziative professionali, l’amore vi darà tutte le risposte.

LEONE: Aspettative ottime per oggi ma non fidatevi di Luna e Marte in Toro, aspettate domani, a mezzogiorno primo ingresso planetario dell’anno: Mercurio.

VERGINE: Contatto importante per il lavoro e per gli affari, cercate innanzitutto di recuperare la mancanza di guadagni in primavera, in amore un cuore indifeso vi cederà subito.

Branko oroscopo di oggi, previsioni per tutti i segni: tensioni per Bilancia

BILANCIA: Il mese inizia con le tensioni sul lavoro ma domani avrete un’importante risposta, l’amore vi porterà in alto e siete indispensabili in famiglia.

SCORPIONE: Marte in opposizione crea disturbo, Branko nell’oroscopo di oggi consiglia di stare attenti agli impulsi e tenere sotto controllo le reazioni sia in amore che sul lavoro.

SAGITTARIO: Luna ottima per affari, trattative, compromessi; influsso positivo anche per eventuali controlli medici mentre in amore avrete ottime chance.

CAPRICORNO: La Luna saggi vi suggerisce di fare delle importanti scelte sia in amore che sul lavoro, Urano è in grado di propiziare guadagni a sorpresa e anche in amore vincerete presto.

ACQUARIO: È la vita privata che comincia a scricchiolare da qualche parte, quando Luna e Urano si mettono contro dal segno del Toro, dove peraltro è presente anche un bellicoso Marte.

PESCI: Giove è il solo aspetto negativo del vostro quadro astrale di rara bellezza, altre stelle della fortuna vi seguono nella vita pratica, lavoro e affari ma anche in amore e nei sentimenti.











