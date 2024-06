Oroscopo Branko, settimana dal 1 al 7 luglio 2024 per i primi sei segni dello Zodiaco/ Affari per i Gemelli…

Una nuova settimana sta per cominciare e per i primi sei segni dello Zodiaco arriva puntuale l’oroscopo di Branko dal 1 al 7 luglio 2024. Le previsioni come sempre tengono conto delle sfide quotidiane che ognuno di noi si ritrova ad affrontare, con particolare riferimento alla sfera dedicata all’amore, a quella del lavoro e chiaramente con un occhio anche alla salute. Quale sarà il segno pronto a primeggiare in questo inizio di luglio? E chi invece inizierà il mese con non pochi problemi e ostacoli da arginare e superare? Scopriamolo insieme con le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la settimana dal 1 al 7 luglio 2024 e per i primi 6 segni dello Zodiaco.

Le previsioni di Branko sui i primi sei segni per l’Oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2024

ARIETE: Si prospetta una settimana decisamente impegnativa che vi porta ad un inizio mese decisamente positivo; soprattutto nella prima parte saranno diversi i pianeti favorevoli nel segno dell’Ariete e, in affari, l’attività riprenderà a pieno regime. Occhi solamente al fine settimana dove servirà cautela.

TORO: La presenza di Mercurio non proprio favorevole implica particolare attenzione nei rapporti interpersonali, soprattutto in famiglia. In compenso, il fine settimana sarà all’insegna dell’amore.

GEMELLI: Finalmente il lavoro torna ad essere luminoso dal punto di vista della brillantezza degli affari; merito di Mercurio che è finalmente tornato nel segno e porta buone notizie anche per il futuro. Il fine settimana sarà propizio per coloro che risultano impegnati nel contesto immobiliare.

CANCRO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2024 sarà necessario affinare il proprio intuito al fine di poter raggiungere eventualmente importanti obiettivi prefissati da tempo. Buone notizie in amore a partire da domenica grazie al transito di Venere.

LEONE: Sarà un inizio settimana non proprio gratificante; il nervosismo di base non agevolerà i rapporti umani ma con il passare dei giorni la tensione verrà smorzata da una maggiore serenità, in particolare da sabato.

VERGINE: Le previsioni dei primi sei segni per l’Oroscopo di Branko della settimana dal 1 al 7 luglio 2024 si concludono con i nati sotto il segno della Vergine: la timidezza potrebbe arenare la spinta di questo inizio mese, soprattutto verso la metà; da sabato però si può provare a ripartire sia in amore che in affari.











