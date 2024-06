Oroscopo Branko, oggi 27 giugno 2024/ Giornata al top per Cancro e Pesci, in amore Leone è in affanno

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi giovedì 27 giugno 2024

Torna anche oggi, giovedì 27 giugno 2024, il quotidiano appuntamento con l’Oroscopo di Branko disponibile come sempre sul sito ufficiale di RDS. Quali sono le previsioni per i 12 segni del nostro Zodiaco e come verranno più o meno influenzati dalla Luna e dai pianeti? La giornata si prospetta perfetta per alcuni segni, mentre per altri saranno opportune alcune riflessioni in tema di amore e lavoro, oltre ad importanti sfide alle quali saremo chiamati a rispondere. Scopriamo, nel dettaglio e segno per segno, l’Oroscopo di Branko di oggi (qui di seguito le previsioni per i prossimi giorni).

Oroscopo Branko, giovedì 27 giugno 2024: giornata perfetta per Cancro

ARIETE: Sarà una Luna non romantica, non sentimentale, non passionale, ma una Luna che aiuta a pensare.

TORO: Il giorno è veramente molto costruttivo, molto bello e anche felice.

GEMELLI: Quando la Luna dà contro, come questa insieme a Saturno, vi dovete fermare da soli. Se vi sentite anche un po’ esauriti fisicamente, non esagerate con farmaci e cibo. L’amore trionfa sempre.

CANCRO: Questo è un giorno perfetto: non vado nei dettagli, ma non perdete tempo e non perdete nessuna occasione.

LEONE: Per quanto riguarda l’amore non potete essere al massimo perché Marte vi toglie un po’ di questa energia, però anche in amore bisogna osare.

VERGINE Un amore vero, puro, che questa Luna in Pesci porta in superficie. E chissà, magari domani o dopodomani vi aiuterà a realizzarlo questo amore puro.

Oroscopo Branko, giovedì 27 giugno 2024: Luna imperdibile per Pesci

BILANCIA: Questa Luna va nel campo delle collaborazioni, delle questioni legali e di eredità, ma allo stesso tempo è ottima per dire basta a un certo percorso professionale.

SCORPIONE: Sogni premonitori lasciano messaggi molto importanti, quindi, se ve li ricorderete, dicono qualcosa.

SAGITTARIO: Voi mi avete detto che nulla è impossibile quando uno vuole: anche oggi si può realizzare nel campo pratico, nel lavoro e negli affari.

CAPRICORNO: È ancora bella questa Luna, però in previsione dell’ultimo quarto di Luna di domani voglio dire che quella Luna è pesante per tutto il Paese, non solo per un segno.

ACQUARIO: Non ha paura del mondo, le possibilità vi si presentano in maniera spontanea, ad ogni angolo. Dietro l’angolo attenti, c’è un Acquario che può anche prendere qualcosa.

PESCI: Con il Cancro è un segno più: questa Luna è imperdibile, se non vi siete ancora dichiarati in amore, se non avete ancora fatto una proposta di matrimonio, se cercate un nuovo amore…











