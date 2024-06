Oroscopo della settimana di Branko dal 28 giugno al 4 luglio 2024/ Incontro sì per Bilancia e Pesci

Torna l’appuntamento settimanale con l’oroscopo di Branko per la settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2024 che, sul settimanale Chi nel numero in edicola dal 26 giugno 2024, svela tutte le previsioni per tutti i segni zodiacali. Nelle previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, sono favoriti alcuni incontri come quello tra la Bilancia e Pesci che, insieme, potrebbero dare vita ad una coppia scintillante ma cosa devono aspettarsi i tutti i segni zodiacali? Andiamo a scoprire l’andamento delle stelle dal 29 giugno al 4 luglio secondo le previsioni di Branko.

Oroscopo della settimana Branko dal 28 giugno al 4 luglio 2024: opportunità per il Toro, niente dubbi per la Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana di Branko dal 28 giugno al 4 luglio 2024, i nati sotto il segno dell’Ariete devono chiudere con il passato ma è indispensabile mantenere la calma anche di fronte a qualche spesa in più mentre l’amore sorride. Favoriti gli incontri tra l’ariete e il cancro. Periodo positivo per i nati sotto il segno del Toro che, dopo essersi messi alle spalle un periodo difficile, ora hanno la forza per mettersi alle spalle un periodo difficile. Il toro ha davanti un’opportunità da cogliere al volo con il sostegno di parenti e amici che non vi fanno sentire soli. Favoriti gli incontri tra il toro e i gemelli. I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero essere sorpresi dal ritorno di una persona del passato mentre la sfera degli affari procede a gonfie vele. Sul cammino dei Gemelli potrebbe esserci una Bilancia che ha bisogno di sorridere.

Il Cancro non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi che si è prefissata mentre la sfera sentimentale regala soddisfazioni e non sono esclusi matrimoni. Favoriti gli incontri con lo Scorpione. Provocazioni per i nati sotto il segno del Leone che, però, accetta tali provocazioni con il sorriso perché abituati a sfidare se stessi. In amore, favoriti gli incontri con il Sagittario. La Vergine, invece, non deve avere dubbi del proprio fascino sia in amore che nelle amicizie. I single del segno non devono chiudersi ma guardarsi intorno per cogliere al volo le opportunità che potrebbero nascere. Favoriti gli incontri con l’Ariete.

Oroscopo della settimana di Branko dal 28 giugno al 4 luglio 2024: Bilancia e Pesci, favoriti gli incontri tra loro

Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana di Branko dal 28 giugno al 4 luglio 2024, i nati sotto il segno della Bilancia, potrebbero avere qualche discussione con la persona con cui hanno una relazione anche se il cielo rende tutto più semplice sia sul lavoro che in amore. Favoriti gli incontri con l’Acquario ma se alla vostra porta bussasse un Pesci… Ostacoli per i nati sotto il segno dello Scorpione per i quali, tuttavia, nulla è insormontabile e per la prossima settimana sarà importante concentrarsi su nuove prospettive. Favoriti gli incontri con i Pesci che però sfuggono mentre i Gemelli riescono ad avere fascino su di voi. Decisione da prendere in amore per il Sagittario per il quale è arrivato il momento di capire cosa fare della propria relazione soprattutto se averte da poco conosciuto un’altra persona che vi piace. Favoriti gli incontri con l’Ariete anche se sarebbe meglio un Leone.

Qualcosa di non detto in casa per i nati sotto il segno del Capricorno per i quali è arrivato il momento di cercare il dialogo con il partner, parenti o amici. In questa fase in cui Mercurio lascia l’opposizione, favoriti anche gli affari. Sì agli incontri con la vergine anche il Sagittario potrebbe essere una tentazione. Stanchezza per i nati sotto il segno dell’Acquario che hanno bisogno di un weekend di relax. Periodo positivo per l’amore e anche le coppie che stanno insieme da tanti anni non si annoiano mai riuscendo a cogliere la bellezza del tempo trascorso insieme. Buone soddisfazioni sul lavoro e sì agli incontri con i Gemelli. Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, dopo un periodo difficile, è arrivato il momento di ricevere una ricompensa anche in amore. Favoritissimi gli incontri con la Bilancia.











