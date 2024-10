Trovare la strada giusta per scandire decisioni e azioni può risultare più facile consultando le previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Sul lavoro qualcuno si è dato da fare nei giorni precedenti; motivo valido per assecondare momenti di svago e attività volte a ricaricare le batterie in vista della prossima settimana. In amore c’è chi cerca la dolce metà e chi l’equilibrio nel rapporto di coppia; in entrambi i casi, la frenesia potrebbe non essere la scelta giusta. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il cielo attuale promette ottimi risvolti non solo per questo sabato ma anche per il periodo a seguire; sul lavoro non mancherà l’intraprendenza, aspetto che dominerà la scena anche in amore soprattutto per chi è ancora single.

SCORPIONE: La Luna garantisce grande supporto per chi è ancora alle prese con i dissidi del passato; in amore vige ancora l’irrequietezza ma siete sulla buona strada per recuperare.

SAGITTARIO: Le stelle di oggi premiano chi sa mettere in mostra le proprie abilità e qualità; sul lavoro è il momento giusto per accelerare i tempi di trattative e nuove proposte. In amore affidatevi maggiormente ai sentimenti piuttosto che al raziocinio.

CAPRICORNO: Protagonista l’amore in questo fine settimana; stando alle previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sono ancora da dirimere alcune questioni che destano preoccupazione. Sul lavoro occhio alle spese; alcuni impegni potrebbero richiedere un esborso di troppo.

ACQUARIO: L’energia accompagnerà questo sabato sia per chi ha fretta di dare una svolta al proprio lavoro sia per chi è impegnato con rapporti sentimentali che richiedono sforzi non da poco.

PESCI: E’ il momento di fare chiarezza tra idee e riflessioni; superare i limiti della timidezza potrebbe portare a risvolti decisamente positivi. Venere si appresta a tornare nel segno e come conseguenza tornerà l’amore a dominare la scena.