L’oroscopo Branko con le previsioni di oggi, domenica 13 ottobre 2024, rivela quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e lavoro. Per alcuni il cielo preannuncia giornate clamorose sotto tutti gli aspetti mentre per altri, a causa del transito e della congiunzione dei pianeti possono esserci tensioni e malumori. Nello specifico in questo periodo Mercurio si sposta ed entra nel segno di Toro e Gemelli mentre Venere influisce positivamente Scorpione, Acquario e Pesci. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, importante è il transito di Marte e Giove. Vediamo dunque nel dettaglio cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi con la previsioni degli ultimi segni dello Zodiaco: da Bilancia a Pesci.

Oroscopo Branko, previsioni del 13 ottobre 2024/ Tensioni per Ariete, giornata clamorosa per Vergine

Oroscopo Branko con le previsioni degli ultimi segni: novità in amore per Bilancia e Pesci

BILANCIA: Periodo particolarmente favorevole nel lavoro, in amore cercate di essere più aperti al dialogo e ci saranno delle novità. La salute è buona, ma non trascurate il riposo.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo Branko di oggi, 13 ottobre 2024, in amore evitate discussioni inutili, state attenti ad investimenti troppo azzardati, specialmente ora!

Oroscopo Branko, previsioni 12 ottobre 2024/ Acquario carichi di energia, dissidi per i Capricorno

SAGITTARIO: Il noto astrologo per la giornata di oggi prevede che in amore i single potrebbero fare incontri interessanti. In generale state meglio e questo è già un passo avanti!

CAPRICORNO: Stando a quanto riporta l’oroscopo di Branko Le relazioni personali e sentimentali richiedono maggiore impegno e dedizione, state attenti a non trascurare gli affetti più cari e sentiti.

ACQUARIO: Le previsioni della giornata di oggi, 13 ottobre 2024, svela che in amore è necessario cercare di essere più presenti per il partner. Soldi in miglioramento e salute in ripresa vi indicano che siete sulla strada giusta da seguire per ottenere il meglio.

Oroscopo Branko, previsioni 12 ottobre 2024/ Vergine in ripresa, sorprese per i Gemelli

PESCI: Dopo il periodo di crisi che avete passato le Stelle sono dalla vostra parte soprattutto in amore il consiglio principale per far funzionare una coppia stabile e duratura è comunicare.