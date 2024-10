Puntuali come sempre le previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: il noto astrologo racconta il parere delle stelle che può scandire possibilità, spunti e intuizioni per affrontare al meglio non solo le prossime ore. Il lavoro necessita un’attenzione in più; la settimana è in chiusura ma non per questo le idee e le valutazioni devono passare necessariamente in secondo piano. Il fine settimana può sorridere in amore; occasioni, incontri e rivelazioni a disposizione soprattutto di chi saprà affidarsi alla calma e alla bellezza dei sentimenti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Si prospetta un sabato interessante grazie alla posizione per nulla negativa della Luna; energia da vendere e spendere soprattutto per nuovi propositi professionali. In amore potreste finalmente concretizzare quell’incontro tanto atteso.

TORO: A dispetto di quanto vissuto nel corso della settimana, il weekend potrebbe essere caratterizzato più da ombre che da lui. Nelle prossime ore attenzione alla stanchezza e a non riversare il malumore nel rapporto di coppia.

GEMELLI: Una proposta di lavoro che scardina le vostre convinzioni potrebbe arrivare proprio in questa giornata. Stando alle previsioni di oggi 12 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko in amore sono da evitare decisioni affrettate e che potrebbe compromettere la libertà altrui.

CANCRO: La Luna in opposizione sarà solo un lontano ricordo; approfittate del fine settimana non solo per ricaricare le energie ma anche per intensificare nuovi e vecchi rapporti, soprattutto in amore.

LEONE: Attenzione a qualche tensione di troppo soprattutto in famiglia; l’amore necessita di valutazione importanti al fine di prendere le decisioni più concrete. Sul lavoro è importante dosare gli impegni per evitare un sovraccarico di stress.

VERGINE: Il ritorno di Mercurio garantisce una ripresa nel mondo del lavoro sia in termini di voglia di fare che di opportunità a vostro vantaggio. Stesso discorso nelle relazioni sociali; in amore finalmente si torna a sorridere, soprattutto chi ha tenuto duro rispetto alle ultime delusioni.