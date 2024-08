Oroscopo Branko, ecco le previsioni di oggi domenica 11 agosto 2024 per i primi sei segni

Rieccoci con l’oroscopo Branko e le previsioni di oggi, domenica 11 agosto 2024. In questo articolo andiamo ad approfondire i primi sei segni delle zodiaco, rifacendoci alle parole del celebre astrologo di RDS che ci rivela con il solito estro creativo e la sua accuratezza cosa aspettarci nelle prossime ore. Dunque, che tu sia dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone o della Vergine, questo è il punto giusto per scoprire le previsioni per oggi.

Ariete: la socialità e l’allegria non mancano in questi periodo, diventa quasi impossibile non lasciarsi andare in divertimenti, attenzione però a non esagerare e ricordarsi anche del proprio benessere, di ricarica le batterie.

Toro: l’oroscopo di Branko suggerisce estrema calma per i nati sotto questo segno, messi a dura prova soprattutto in amore. Bisogna fare attenzione alle provocazioni e a non reagire.

Gemelli: le stelle sono incoraggianti secondo l’oroscopo di Branko ma bisogna evitare di parlare troppo e senza controllo. Potrebbe essere controproducente.

Oroscopo Branko, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Proseguiamo l’oroscopo Branko con le altre previsioni per oggi per quanto riguarda gli altri tre segni.

Cancro: l’amore e la vita privata sorridono in questo fine settimana agostano. Le coppie più consolidate potranno recuperare una buona intesa, mentre chi non è impegnato potrebbe vivere un incontro particolare

Leone: secondo l’oroscopo Branko potrebbe essere qualche piccola tensione nella giornata di oggi. Attenzione agli intoppi o ai ritardi che infastidiscono. Sarebbe particolarmente indicato trascorrere la giornata in pieno relax, al mare o in montagna, lasciare eventuali impegni e appuntamenti alla settimana successiva.

Vergine: l’amore trionfa in questo fine settimana, ma non solo: anche l’avventura, i flirt o gli incontri eccitanti sono dietro l’angolo. L’oroscopo di Branko sorride ai nati sotto questo segno.