Oroscopo della settimana, la previsioni di Paolo Fox per il 18-25 agosto 2024

Nuovo appuntamento con le previsioni della settimana dell’Oroscopo di Paolo Fox, l’esperto di astri romano ha fornito ulteriori aggiornamenti riguardo al periodo di riferimento 18-25 agosto 2024, svelando novità e sorprese per i vari segni dello zodiaco che come sempre saranno alle prese con periodi di up e di down, analizziamo nel dettaglio tre segni astrali:

SCORPIONE: l’amore sarà messo alla prova, cercate di farvi scivolare di dosso le polemiche, non sono ancora al massimo della forma ma i prossimi giorni saranno comunque di relax e un po’ di leggerezza per voi.

SAGITTARIO: entrate in una buona fase, cercate di non nascondere le emozioni perché è sempre bello lasciarsi un po’ andare, agosto sta per finire anche se non è stato un mese eccezionale e questo potrebbe farvi tirare un sospiro di sollievo.

CAPRICORNO: alcuni di voi pensano di fare dei passi in avanti e progettano una convivenza, fate però attenzione alle tensioni accumulate che potrebbero inasprire i rapporti.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox: stanchezza per Acquario

L’esperto di astri ha poi fornito ulteriori aggiornamenti riguardo alla situazione astrale dei prossimi giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox rivela altre indicazioni sull’andamento delle cose, tra lavoro, professione e sentimenti sempre pronti a mettersi in moto:

ACQUARIO: sono giorni di maggior stanchezza per voi, le polemiche vanno sedate sul nascere e anche la stanchezza si fa sentire, giornata agitata quella del sabato, aspetto nervoso della luna, impegno a lunga scadenza sul lavoro in arrivo.

PESCI: vi mettete alla prova in amore, in mezzo ai sentimenti sembrate più sereni, preoccupatevi di fare ordine vista un po’ di disorganizzazione recente.

BILANCIA: sono in arrivo delle nuove speranze per voi, il coraggio vi porterà fuori dalla luce, bilanciate la vostra indecisione che potrebbe non farvi prendere sempre la decisione migliore.