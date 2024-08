Oroscopo della settimana Paolo Fox, le previsioni dei prossimi giorni

Nuovo appuntamento con l’oroscopo della settimana, andiamo a vedere quali sono le previsioni per la settimana 18-25 agosto, con grandi novità attese secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, che ha rivelato aggiornamenti e curiosità riguardo alla situazione astrale, analizziamo nel dettaglio sei segni astrali:

Nathalie, chi è l'ex moglie Alain Delon/ L'attrice Francine Canovas madre di Anthony Delon, morì nel 2021

ARIETE: dopo qualche giorno in affanno in particolare sul lavoro piano piano riprenderete quota, sarà un autunno importante per voi.

TORO: stando alle previsioni dell’oroscopo della settimana l’energia dedita al lavoro è leggermente in calo per voi, cercate di non farvi prendere dall’agitazione, ma godrete presto di novità intriganti dal punto di vista professionale con l’avvento della Luna nel segno.

Claudia Cardinale commossa dopo la morte di Alain Delon: "Ora ballerai tra le stelle"/ Recitarono insieme

GEMELLI: il peggio per voi sembra ormai alle spalle dopo qualche giorno di grandi difficoltà e inconvenienti, la situazione è in miglioramento netto e servirà ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo della settimana, le previsioni non lasciano dubbi: incontri piacevoli per Cancro

Dopo aver analizzato i primi tre segni dell‘oroscopo della settimana, cerchiamo ora di capire come andranno invece le cose per un’altra tornata di segni dello zodiaco. L’esperto di astri Paolo Fox ha spiegato ai suoi lettori cosa potrebbe accadere ad altri tre segni, soffermandosi su probabilità riguardanti lavoro, professione e anche sentimenti:

Hiromi Rollin, chi è la nuova fidanzata Alain Delon e sua badante/ "Senza il mio aiuto morirà"

CANCRO: vivrete degli incontri piacevoli dai quali possono avere origine progetti importanti, non si mette in discussione la passione anche se forse sul lavoro mancano le occasioni giuste.

LEONE: secondo l’oroscopo della settimana il momento per ripartire è quello giusto, meglio stare attenti a evitare frizioni con i collaboratori, il cielo mette in risalto qualche piccola tensione sentimentale, tenete d’occhio la questione.

VERGINE: a voi il cielo sembra sorridere invece dal punto di vista dei sentimenti e dell’amore, qualche intoppo da risolvere sul lavoro, il mese si chiuderà comunque in modo positivo e si potrebbero spalancare orizzonti di convivenza nei prossimi mesi.