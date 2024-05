Oroscopo di Branko della settimana dal 20 al 26 maggio 2024/ Bilancia brilla, per i Cancro torna l’amore e..

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo della settimana a cura di Branko, relativo al periodo dal 20 al 26 maggio 2024, per i 12 segni dello Zodiaco. La premessa alla base delle accurate previsioni é che i nati in questi giorni di fine maggio 2024 sono i destinatari annunciati di una bella notizia. Questo, in linea di massima, con le previsioni di Branko che proseguono poi segno per segno.

L’oroscopo della settimana di Branko vede Cancro…

Ariete: per l’oroscopo settimanale si riparte sottotono anche se sono previste novità positive grazie all’influenza del Sole.

Toro: la Luna in una congiuntura astrologica insidiosa potrebbe crearvi qualche ostacolo. Non demordete.

Gemelli: il Sole vi dona la sua energia positiva e entro domenica potreste concedervi all’amore in modo inaspettato.

Cancro: le stelle potrebbero proporti di aprire la porta ai sentimenti d’amore, anche del tutto nuovi.

Leone: così come si apprende tra le novità in aggiornamento dell’Oroscopo settimanale a cura di Branko, si prospetta una salita importante per i nati sotto il segno.

Vergine: se mercoledì potreste vedervi ostacolato negli affari, soprattutto dall’avversione dei colleghi non di certo solidali, il weekend é invece indicato per il sano romanticismo anche insieme ad una fiamma consolidata.

Per la seconda metà dello zodiaco, Branko prevede…

Bilancia: nel mezzo dell’oroscopo della settimana é previsto secondo Branko l’avvio di una trattativa per gli affari e nel weekend potrebbero insorgere problemi con il partner.

Scorpione: i nati sotto il segno sono particolarmente fascinosi, fate bene a puntare sul vostro inconfondibile sex appeal.

Sagittario: secondo l’oroscopo di Branko la settimana si profila piuttosto turbolenta, e non mancano infatti tra le previsioni nuvole all’orizzonte con un’ondata di tensione.

Capricorno: nel mezzo della settimana i nati sotto il segno, per Branko, potrebbero riuscire a sorprendere nel lavoro.

Acquario: la Rivincita dei nati sotto il segno finiti in crisi sembra farsi sempre più vicina. Insomma manca poco tempo alla svolta pronosticato da Branko.

Pesci: il nervosismo cresce in misura importante eppure qualche persona Amica vorrà esservi d’aiuto nel momento del bisogno.

