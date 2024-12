Il weekend è ormai iniziato e anche per questo sabato arrivano puntuali le previsioni di oggi 14 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il noto astrologo racconta il parere delle stelle e il focus è chiaramente rivolto sugli ambiti di principale interesse quotidiano; si parte dal lavoro, dai movimenti di questa giornata che potrebbero determinare una svolta poderosa non solo per il breve ma anche per il lungo termine. Novità importanti anche in amore, soprattutto per chi saprà ignorare le piccole frizioni e concedersi unicamente ai momenti intensi e passionali. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 14 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di branko.

Le previsioni di oggi 14 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Maggiore praticità è richiesta per questo sabato al fine di evitare inutili conflittualità sul lavoro. Una giornata comunque interessante in amore, soprattutto per chi sta magari aspettando un messaggio da una persona speciale.

SCORPIONE: Evitate di lasciare troppo spazio alla gelosia; in amore il rischio è quello di alimentare turbolenze inutili e prive di fondamenta. Un po’ di difficoltà anche sul lavoro, ma nulla che non sia risolvibile sfruttando calma e caparbietà.

SAGITTARIO: Un fine settimana dove vi sentite carichi e vogliosi di tuffarvi in nuove esperienze; sul lavoro attenzione a non fare il passo più lungo della gamba mentre in amore il tempo è propizio per dedicarsi a nuovi incontri e amicizie.

CAPRICORNO: L’ambizione sul lavoro raggiunge picchi importanti; siete pronti a costruire nuovi progetti che potrebbero rivoluzionare gli scenari futuri anche in vista del nuovo anno. In amore piccole frizioni, ma nulla che logori particolarmente i rapporti.

ACQUARIO: La concretezza di oggi potrebbe essere il seme per i successi di domani; stando alle previsioni di oggi 14 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko ottimi saranno gli spunti sul lavoro e anche in amore arrivano finalmente momenti intensi sia per chi è in coppia che per i single.

PESCI: La sensibilità vi accompagna da sempre e sarà oggi un valore aggiunto per rafforzare un rapporto al quale tenete in maniera particolare. Il lavoro è in una fase calma e serena, godetevi il momento concedendovi del meritato relax.