Oroscopo di Branko, oggi 27 maggio 2024/ Ariete agitati, rapporti compromessi per Vergine e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi a cura di Branko, in data odierna 27 maggio 2024.

Oroscopo a cura di Branko, per oggi 27 maggio 2024, dei 12 segni zodiacali

Ariete: la Luna si presenta come in agitazione e bisogna abbandonarsi al relax. La crescita della persona non é però messa in discussione.

Toro: sembrano esservi dei progressi nei mercati finanziari e quindi anche per i vostri interessi. C’é bisogno di concentrazione sulle questioni pratiche.

Gemelli: la posizione astrale di Venere é ballerina nel vostro cielo, e siete invitati a non prestare attenzione a chi vi palesa gelosia avversa. Siate prudenti nei rapporti.

Cancro: al di là della Luna non proprio in posizione positiva per voi, il sistema digestivo si dice ribelle per voi.

Leone: per l’oroscopo di oggi a cura di Branko, la prima della giornata si fa interessante per i nuovi incontri

Vergine: tira aria di alta tensione soprattutto per ciò che concerne la sfera dei rapporti.

Per la seconda metà dello Zodiaco…

Bilancia: non si scherza nelle questioni di lavoro e i nati sotto il segno possono dirlo forte. Il pianeta delle questioni pratiche Giove vi invita a organizzare un piano di lavoro solido

Scorpione: I pianeti in transito in Toro rendono agitati i rapporti. Non demordere é il consiglio delle stelle secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko, in continuazione con le previsioni di fine maggio.

Sagittario: sembra esservi una fase di alti e bassi per le relazioni, in modo particolare per le coppie più datate

Capricorno: Si prospetta un richiamo alla vita passata e ogni aspetto é vissuto al massimo. Vivete cogliendo l’attimo.

Acquario: L’amore si manifesta come un’emozione travolgente e per i viaggi in cantiere che potreste vivere l’oroscopo a cura di Branko consiglia la Birmania.

Pesci: Giove è in posizione severa, quindi il momento non può dirsi propriamente favorevole per voi. Ma non disperate.











