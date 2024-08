L’oroscopo Ferragosto di Mauro Perfetti svela quali segni saranno particolarmente baciati dall’amore nelle giornate del 14 e 15 agosto 2024. Flirt insaziabili e trasgressivi si prevedono per Sagittario e Acquario mentre Bilancia sarà al top pronto a godersi relax e leggerezza e ricaricare le pile. E poi ancora Capricorno dovranno stare molto attenti e all’erta perché proprio in questi giorni si prevede l’incontro del destino mentre Scorpione riscoprirà l’intesa con la persona amata, rinascita anche in amore per Pesci. Vediamo dunque le previsioni del noto astrologo per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Ferragosto di Mauro Perfetti (14-15 agosto 2024): Bilancia al top

BILANCIA: Ferragosto è il TOP per ricercare la spensieratezza e ricaricare le pile! Le vacanze sono ben protette e i rapporti collaudati vanno a gonfie vele, laddove invece non è tutto ok, avrai tutto il tempo per scoprire se hai ancora voglia di proseguire, se sei single invece si prevedono incontri che possono funzionare.

SCORPIONE: Ferragosto può essere rigenerante per le vacanze e promettente per l’amore anche se la tua testa sarà fissa su come avere di più e di meglio sul lavoro! La complicità con il partner pretenderà di colorarsi di insaziabile trasgressione! Se sei single l’amore può sbocciare da un’amicizia…o saranno gli amici a farti incontrare la persona giusta.

SAGITTARIO: L’oroscopo Ferragosto rivela che Venere in Vergine ti aiuta a rinforzare i rapporti che tengono botta… o illuminarti sulla decisione da prendere se il tuo legame non ha nessuna voglia di migliorare, se sei single si prevedono dei flirt dal sapore esotico.

Mauro Perfetti, oroscopo di Ferragosto previsioni ultimi segni: rinascita per Pesci

CAPRICORNO: Venere in Vergine aiuta il rapporto di coppia regalando più eros e rassicuranti conferme oltre alla voglia di ricucire gli strappi laddove è possibile farlo! Se sei single si prevede l’incontro, o il ritorno, del destino

ACQUARIO: L’oroscopo di Ferragosto svela che hai la possibilità di ravvivare l’alchimia con il partner giusto o stravolgere quel rapporto che fa acqua da tutte le parti e cercare più avanti di meglio, se sei single si prevedono piccantissimi flirt!

PESCI: Ferragosto ti invita a tuffarti nel relax…per ricaricare mente, corpo e anima! Nel frattempo, Venere in Vergine mette in discussione i tuoi sentimenti ed anche quelli di chi dice di volerti bene perché esige la verità e premia la sincerità! Se sei single puoi incontrare la persona giusta, quella che ha le carte in regola per rimanere nella tua vita.