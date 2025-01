Non poteva mancare per gennaio 2025 l’Oroscopo mensile Branko: un doveroso viaggio nel parere delle stelle per osservare e scoprire quali potrebbero essere i risvolti per i primi bagliori del nuovo anno. Non tutti sono già pronti ad approfondire i nuovi scenari che riguardano il contesto di lavoro; che si tratti di offerte, nuovi progetti, c’è ancora bisogno di tempo prima di partire con il massimo delle aspirazioni. In amore qualche discussione è da mettere in conto ma per qualcuno ci sarà già modo di vivere emozioni intense in linea con un anno baciato da Venere. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per gennaio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Branko.

Oroscopo mensile Branko, previsioni gennaio 2025/ Prime difficoltà per gli Ariete, partenza ‘top’ per i Leone

Le previsioni per gennaio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il mese di gennaio può essere il terreno fertile per dedicarsi ad una sana e rigenerante pausa: gli affari di lavoro talvolta possono attende e in amore siete forse prossimi ad una svolta che deve però necessariamente passare per attente riflessioni.

Oroscopo settimanale di Branko dal 10 al 16 gennaio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: incontri per Cancro

SCORPIONE: Complicazioni in amore fin da subito; un mese di gennaio che presenta il conto per scelte prese in passato ma sarà il momento per decifrare al meglio anche le proprie emozioni. Bisognerà dimostrarsi determinati e soprattutto vogliosi di andare oltre gli ostacoli.

SAGITTARIO: Dedicare maggior tempo alla famiglia, agli affetti, potrebbe essere un punto importante da cui partire per rendere sereno questo mese di gennaio e alimentare i buoni propositi anche per il resto dell’anno. Passione alle stelle in amore, soprattutto per chi da tempo si è lasciato scappare determinate occasioni.

Oroscopo Branko, previsioni 9 gennaio 2025/ Nuove sfide in arrivo per Ariete e Gemelli

CAPRICORNO: Le festività sono ormai passate ed è forse il momento di ricaricare le batterie per farsi trovare pronti all’occorrenza. Ci sarà tanto da lottare ma le soddisfazioni sul lavoro sono dietro l’angolo. Prospetti importanti anche in amore dove passionalità ed emozioni andranno presto ad allietare questo primo mese dell’anno.

ACQUARIO: Stando all’Oroscopo mensile Branko gennaio 2025 potreste accusare un po’ di stanchezza derivante dal mese precedente. Avete voglia di stare un po’ per conto vostro, riflettendo e pianificando. Una volta tornati al meglio, lanciatevi subito nella mischia.

PESCI: Siete pronti a sperimentare, ad osservare nuove strade e prospettive di lavoro e al contempo a dedicarvi con curiosità ad aspetti inesplorati dell’amore. L’eros è ad un picco importante e non lasciate in disparte questo aspetto che andrà ad allietare buona parte del mese di gennaio.