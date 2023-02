Oroscopo Paolo Fox, 10 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Bilancia a…

E’ venerdì 10 febbraio 2023, inizia il weekend, e anche oggi andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. In diretta su Rai Due, durante il consueto appuntamento con I Fatti Vostri, spazio alle previsioni e alla classifica dei segni zodiacali odierna.

“Bilancia, avete cose da dire e da rimproverare. Siete quelli che risolvono i problemi che aiutate gli altri, ma per questo modo di fare estremamente generoso c’è anche chi se ne approfitta. Siete un po’ ingenui? State attenti a frequentare persone giuste. Se in amore ci sono dubbi o tensioni dal 20 bisognerà mettere in chiaro tante cose. Cancro, questa situazione astrologica diventa attiva. Siete ancora un po’ giù di giri oggi ma domenica qualcosa gira meglio, potrebbe essere una bella giornata per l’amore. Ogni tanto vi tocca discutere, spero non capiti più. Ariete, tre stelle, vi vedo scalpitare come se foste chiusi in un recinto di incomprensioni e amori non più esaustivi o non voluti. Quando l’Ariete decide di non vivere più in un certo modo non si accontenta del silenzio, quindi molto dipende da ciò che avete attorno, ciò che non sopportate salterà via. Attenzione a relazioni con Capricorno e Bilancia”.

“Leone, le vostre azioni devono essere ordinate, la potenza deve avere un controllo. Se non calibrate termini e modi rischiate di tenere qualcuno lontano da voi o magari di chiudere rapporti di lavoro che potrebbero essere utili. Cercate la quadra entro gli inizi di maggio: ciò che buttate adesso non sarà più recuperabile. Scorpione, bella luna domenica. In amore siete molto critici anche verso voi stessi. Quando si esasperano le situazioni e si ha un atteggiamento scontroso si rischia di passare dalla parte del torto. Pesci, un weekend importante, occasione per rivelare i sentimenti e parlare a viso aperto, e parlo anche a chi ha un problema d’amore. Con i silenzi si rischia di capire male la visione del partner e di rovinare un rapporto. Gemelli, qualche tensione sul lavoro un po’ di livore, non scaricate però questa agitazione in amore perchè potrebbe essere un problema. Le coppie Pesci, Sagittario e Vergine con Gemelli devono stare attente”.

E siamo arrivati in alto alla classifica dei segni zodiacali, con le prime posizioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio 2023: “Sagittario, avete voglia di esplorare il mondo ma non potete farlo? Sfogliate un libro, fate fotografie, leggete una poesia, fate volare alto il pensiero. Toro, in questo weekend avrete buone novità, forse domenica un po’ appesantiti, ma è il periodo migliore per ritrovare l’affetto delle persone più care. Non crogiolatevi però sugli allori: weekend promette bene. Vergine, un bel cielo, la Luna vi vuole gratificare. Non dimenticate i sentimenti, se avete due storie in ballo serve chiarezza. Acquario, weekend interessante, in arrivo un premio o una soddisfazione, mentre domenica un po’ di relax. Capricorno, dopo un inizio di settimana pesante c’è un recupero, una bella domenica e spero un buon risultato fra oggi e domani. Siamo ancora in un periodo di preparazione, il meglio arriverà da maggio in poi. In amore organizzate domenica un incontro speciale”.

